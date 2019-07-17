【華冠投顧】台股下跌-57點!個股表現!建議高出低進保守因應!

陳武傑分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、6552 易華電、6168 宏齊、4994 傳奇

台股盤勢分析:

外強中乾

台北股市早盤下跌 - 24 點開出，在獲利賣壓殺出下，指數震盪走低，盤中一度下跌 - 81 點；尾盤受到台指期結算影響，跌勢縮小，終場下跌 - 57 點作收，收在 10828 點，成交量 1131 億。

上星期台股重返 10800 點，我們說… 外資沒有積極回補持股，所以『忍一手牌』；在盤勢沒有確定前…『人多的地方』還是不要去。但是到了今天，隨著美股連續的創高；但是我們並沒見到國際股市有相對的表現，說穿了… 就是美股的『獨角戲』。特別是從結構面來看，FED 降息的利多，理應市場買盤應該由外資發動；但是從過去二周的表現來看，我們並沒有見到籌碼面應有的變化。顯示目前台股就算重新站上『箱頂』，技術面表現強勢；但籌碼面卻是…『外強中乾』!!



今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2387 精元、1569 濱川、1905 華紙、8478 東哥遊、4958 臻鼎 KY、9958 世紀鋼… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

4426 利勤、3483 力致、3324 雙鴻、3034 聯詠、6290 良維… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。