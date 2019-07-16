【富蘭克林】美股投資兼具成長及防禦

今年來受惠於聯準會態度轉鴿、釋出降息風向，激勵美股漲勢強勁，累積今年以來史坦普 500 指數上漲超過二成，改寫歷史新高且突破 3,000 點大關 (彭博資訊，至 7/12 止)。富蘭克林證券投顧表示，隨著聯準會鴿派利多已反應，史坦普 500 指數預估本益比回升至 18.15 倍 (彭博，7/12)，美股欲持續向上攻高，仍須由基本面帶動，企業財報將主導美股走向並牽動個股表現分化，將更突顯選股的重要性。而且，儘管美中貿易戰暫時休兵，然而，後續談判或有波折，且美中大國博弈為長期議題，建議樂觀中應保有風險意識，美股佈局可透過產業佈局多元及聚焦高品質股票的美股基金，搭配具防禦色彩的公用事業基金。

根據 Factset 統計 (7/12)，史坦普 500 企業第二季獲利年減率預估 - 3.0%，較三月底預估的 - 0.5% 大幅下調，將是 2016 年第一季與第二季以來首次連兩季度出現負成長。富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾表示，我們不認為獲利增長減緩將對股市造成巨大風險，隨著經濟繼續發展，企業獲利增長適度地減緩是正常現象，我們認為美國經濟前景仍穩健。富蘭克林坦伯頓美國機會基金透過主動式選股挖掘各產業中具備品牌優勢、能夠受惠於龐大的數年成長趨勢的高品質個股投資，產業配置以科技及醫療兩大創新產業為核心，五月底合計比重超過五成，並搭配工業及消費耐久財類股。葛蘭．包爾表示，許多投資人擔心科技股漲幅已大，然而，許多科技公司具備較高的利潤率及長期成長潛力，科技股仍具投資吸引力。醫療產業受惠於全球中產階級人口不斷成長帶動醫療需求增加，這為醫療設備、醫療科技、製藥和生技公司帶來成長機會。

觀察今年各產業獲利表現，公用事業因是基本民生需求、與景氣連動性低，因此營運穩定，公用事業類股第二季獲利預估年增 1.7%，優於史坦普 500 企業的負成長，且 2019 年全年獲利預估年增 6.5%，亦優於史坦普 500 企業 2.4% 的年增率 (FactSet，7/12)。富蘭克林公用事業基金經理人約翰．柯利表示，受到美國監管環境穩定的支持，預期未來數年公用事業類股的獲利及股利可望穩健成長，輔以公用事業類股不受美中貿易紛爭的直接影響，看好公用事業類股投資前景。富蘭克林公用事業基金聚焦美國受管制公用事業公司，這類型公司因受政府管制，具備投資計畫回收不確定性低、投入資本未來收益的可預期性高等特色，因其獲利能力較為穩健，因此股利配發具備高度穩定性。

資料來源: 基金投資配置取自富蘭克林坦伯頓基金集團，2019 年 5 月底。

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