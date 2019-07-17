【富蘭克林】聯準會放鴿、美元觸頂回落，新興市場投資機會浮現

無論是 6 月份聯準會利率會議、或是 7 月份聯準會主席鮑爾在國會聽證會說詞，都強化市場對聯準會今年降息的預期，今年以來強勢的美元也已觸頂回落，資金寬鬆與美元回檔有助於支撐新興市場表現；然而目前全球貿易局勢仍詭譎多變，美中貿易戰雖暫時休兵，但美中大國博弈已成長期議題，此外，日韓貿易戰又接著開打，全球科技產業原本的供應鏈生態再次受創，接二連三的貿易戰已影響到企業生產與投資佈局，預期全球經濟成長放緩，這也影響投資人信心。儘管新興市場 5 月底後在美中貿易休戰與歐美央行寬鬆等正面因素支撐下回升，然整體新興市場股票型基金卻持續遭投資人贖回，顯示投資人信心不足。

富蘭克林證券投顧表示，相較於去年新興市場面臨美中貿易戰不確定性與聯準會政策緊縮之雙重利空，今年全球主要央行偏向鴿派，特別是聯準會降息預期升溫、壓抑美元走軟，有助於資金回流新興市場；此外，目前新興市場仍處於經濟成長擴張階段，且預期明年與成熟國家的經濟成長率差距將加大，加以歐美央行放鴿、全球通膨偏低，新興國家央行也更有降息空間，仍正面看待新興股市後續表現。值此多空交錯之際，新興市場易隨新聞頭條而出現較大幅波動，建議投資人可趁市場震盪之際汰弱留強、或逢低佈局遭錯殺之標的。

富蘭克林坦伯頓新興國家基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾指出，許多投資人對新興市場的看法仍停留在過去、並預期新興市場將沿襲成熟市場的發展道路，但事實上，我們看到不少企業在創新方面已取得領先地位，包含電子商務、數位支付、行動銀行和電動汽車等領域超越了成熟市場，創新企業正將原有的結構弱勢轉化為優勢，他們不受限於過往的系統或基礎設施建設，提出具前瞻性的想法和可獲利的解決方案；雖然貿易戰的發展仍然充滿變數，然而新興市場具備多元機會與長期成長性，在貿易局勢不明與全球供應鏈調整之際，應更留意個別國家、產業及企業的長期競爭力變化與投資機會。

除了全球央行政策與貿易局勢發展外，個別新興國家也各有其題材或機會，巴西股市近期表現強勁、指數再創新高，富蘭克林證券投顧表示，市場預期巴西退休金改革法案若通過將提振企業投資、並降低財政赤字，有利於長期經濟與財政體質，加上巴西受美中貿易衝突影響較低、有結構性改革題材且利率維持低檔，利多題材簇擁激勵該國股市走揚；儘管投資人常將新興市場視為單一資產類別，然而個別國家之間的資源與產業差異性大，具備多元機會，值此貿易局勢變化之際，建議投資人選擇具備在地投資研究資源的主動型管理團隊、並採逢回佈局或定期定額策略投資新興國家基金，以參與新興市場優質企業的長期成長。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。