中經院下修GDP仍「保2」 下半年倒吃甘蔗靠二大動能

中華經濟研究院今 (17) 日發布今年台灣經濟成長率 (GDP) 最新預估值為 2.06%，較 4 月預測值下修 0.09 個百分點，中經院說明，儘管國內經濟成長趨緩，但因比較基期影響，可望倒吃甘蔗逐季攀升，上半年 GDP 不到 2% 僅約 1.7%，不過，第 3、4 季成長率分別為 2.12%、2.64%，使全年 GDP 仍可「保 2」。

中經院認為，成長模式呈現內外持平，內需貢獻約 1.63 個百分點，今年民間消費和國內投資還是推升經濟成長的雙主力；至於明年 GDP，則可略為回升至 2.27%。

圖表：中經院提供。

民間消費方面，中經院認為，因經濟不確定性增加、比較基期因素等，成長相對保守，上半年成長率約 1.60%、下半年約 1.98%，全年成長率約 1.79%，年減 0.2 個百分點，對經濟成長率貢獻 0.98 個百分點，仍是有力支撐。

而民間投資因科技產業擴增資本支出，上半年資本設備進口年增 15.76%，預估全年民間投資成長 5.69%，較去年增加 3.9 個百分點。

中經院強調，在經濟成長率相對平緩情形下，國內投資成長表現相對亮眼。

另一方面，儘管內需支撐成長，不過中經院認為，今年外貿部門可望擺脫去年負貢獻轉為正向貢獻 0.43 個百分點。

中經院進一步說明，上半年以美元計價的商品出口年增率仍呈現負成長，預估下半年國際商品貿易持續保守，所幸在比較基期偏低情況下，成長率可望由上半年的負成長轉為正成長，全年商品出口年增率約為 0.70%。

另外，對於物價，中經院預估今年的消費者物價指數 (CPI) 走勢和緩，下半年雖有較為明顯的增長，惟年增率在 1.1-1.2% 之間，全年 CPI 年增率約 0.87%，較去年的 1.35% 下降 0.48 個百分點，更顯平穩。

至於國內失業率，中經院估全年平均失業率 3.71%，與 2018 年相同。

展望 2020 年，台灣經濟成長率預估為 2.27%，CPI 年增率將略上揚至 1.11%，仍低於 2%，台幣兌美元全年均價為 31.31 元，較今年貶值 0.16%，而全年平均失業率約為 3.70%。