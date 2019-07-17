盤前財經大事搶先讀2019年7月17日

今日操盤前瞻

美國 6 月新屋開工

新加坡 6 月非石油國內出口

暫停交易：台數科

法說會：雙美、達爾膚

除權息：環球晶、中光電、晶電、喬山、福懋、崇友、中華食、杏輝等

為降息鋪路！一文掌握 Fed 主席鮑爾與官員談話

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 與多位官員週二 (16 日) 發表談話，詳細說明了對貿易發展和全球經濟增長的擔憂，重申將採取適當行動以保持經濟擴張，而經濟前景的不確定性增加降息的可能性。閱讀全文...

綠能擬清算解散 六大國銀授信踩雷 預估損失 14.54 億元

大同集團旗下太陽能矽晶圓廠綠能公司昨晚公布重大訊息，公司因財務陷入困境，擬解算清散，據金管會統計，截至昨 (16) 日，共有六家國銀對綠能有授信，總授信餘額為 36.33 億元，預估損失達 14.54 億元。閱讀全文...

小股民看過來！新光金要對外現金增資 籌資將全數挹注新壽

新光金控 (2888-TW) 昨 (16) 日召開董事會，會中決議透過公開募集方式，辦理現金增資發行普通股 3.4 億股及特別股 0.75 億股，合計預估現增逾 60 億元，將全數轉投資新光人壽，以因應其業務發展，並進一步提升新光金控及新光人壽資本適足率。閱讀全文...

公司治理 100 指數成分股 22 檔新兵入列 今日生效

台灣指數公司昨 (16) 日公布「公司治理 100 指數」成分股，將納入儒鴻 (1476-TW)、智邦 (2345-TW)、兆豐金 (2886-TW)、中信金 (2891-TW) 等 22 檔成分股，審核結果將在明 (17) 日生效。閱讀全文...

【邱志昌專欄】各國貨幣相繼多想貶值！

即使貿易戰爭持續下去，也不該衍生貶值性貨幣戰爭。中國人民前行長周小川在今年 6 月初，針對中美貿易戰爭提出示警；貿易爭端問題觸動經濟層面，若持續擴大到各國財金政策，可能會以價格競爭來因應，最後形成貶值戰爭。閱讀全文...



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