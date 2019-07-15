經濟溜滑梯 中國Q2 GDP年增6.2% 不如預期

中國統計局今 (15) 公布上半年 GDP 年增率 6.3%，符合預期，總產值人民幣 45.1 兆元。以各季度年增率來看，第一季年增 6.4%，第二季年增 6.2%，其中，第二季 GDP 年增創下 27 年來新點，不如市場預期。

資料來源: 中國統計局，鉅亨網製圖

今年上半年，中國人均可支配收入人民幣 1.529 萬元，名目成長率 8.8%，漲幅比第一季高 0.1 個百分點；實值成長率 6.5%，超出 GDP 漲幅 0.2 個百分點。

依地區地分，城鎮居民人均可支配收入人民幣 2.13 萬元，實質年增 5.7%；農村居民人均可支配收入人民幣 7778 元，實際年增 6.6%。人均可支配收入中位數人民幣 1.328 萬元，名目年增 9%。

上半年，中國城鎮新增就業 737 萬人，完成全年目標 67%。6 月份，中國城鎮失業率為 5.1%，比 5 月份上升 0.1 個百分點；其中 25 歲～59 歲人口調查失業率為 4.6%，低於中國城鎮調查失業率 0.5 個百分點。而 31 個大城市城鎮調查失業率為 5%，與 5 月份相同。

分析人士指出，第二季中國經濟仍未擺脫下滑困境，經濟下滑有加速的可能性，因此預估中國政府將再推出經濟刺激政策，預防出現大規模失業。

目前來看，中國政府上半年積極的利用財政政策來確保今年的經濟成長，但美中貿易紛爭帶來新的變局，導致財政政策帶動的效果有限。

同時，因中國整體槓桿率偏高，且產業結構性問題仍大，因此推出大規模的政策空間可能有限。

澳盛銀行分析師表示，籠罩中國經濟的陰影不太可能很快就消失，原因是中國國內外都面臨挑戰。

而中國目前所做的刺激經濟政策並沒有明顯的顯現出來，企業投資信心持續低迷。而投資人擔心與美國的貿易戰將會持續更久，付出的代價也將更為高昂，貿易戰引發全球經濟衰退的機率升高。