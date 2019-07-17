阿里巴巴推晶片？達摩院AI團隊已成型

阿里巴巴在 2017 年宣布成立達摩院後，達摩院就肩負著開發基礎科學，與創造顛覆性技術的重責，這當中就以 AI 技術的「機器智能實驗室」最為關鍵。隨著達摩院這兩年的成長，在 AI 佈局的深度，與應用的廣度又更上一層樓，現在其「機器智能實驗室」，現已是整個阿里集團內最核心的 AI 技術創造者。

達摩院旗下有 5 大領域：機器智能、數據計算、機器人、金融科技、X 實驗室，內含 14 個實驗室。其中達摩院機器智能團隊已經發展成為擁有 10 位 IEEE Fellow、20 多位知名大學教授的 AI 研發團隊。而該實驗室的技術，正成為阿里每日向全世界 15 億人提供的百億次服務背後的重要支撐。

(圖片: AFP)

在機器智能演算體系上，阿里的 AI 技術研發方向已經涵蓋語音智能、語言技術、機器視覺、決策智能等方向。目前達摩院在自主研發語音合成技術上，推出最新的系統 - KAN-TTS。

該系統可大幅提高合成語音與真人發聲的相似度，目前業界商用系統的合成語音與原始音頻錄音的接近程度通常在 85%～90% 間，KAN-TTS 技術則高達 97% 以上，且能夠將語音合成成本降低 10 倍以上。

另外，達摩院機器智能實驗室未來要將自身 AI 技術走向集成模式，意味著阿里巴巴會推出商用的晶片模組。但意外的是，仿效的發展模式並不是主流的 AI 公司，反而是 BOSCH。

這主要著眼於 BOSCH 在汽車產業界中的地位和角色。全球沒有一輛車掛著 BOSCH 的招牌，但 BOSCH 的零件幾乎可在每輛車中發現。

目前阿里 AI 技術出海口，就是雲端市場。達摩院的 AI 技術主要支援阿里自身的業務，但在某些特定場景中，外部使用的頻率還大於內部。

今年 9 月份的阿里雲棲大會上，達摩院預告將宣布 AI 上的重要突破，尤其是在晶片領域的進展。去年的雲棲大會上，阿里將併入的中天微和達摩院自研晶片業務整合成「平頭哥半導體有限公司」。

平頭哥成立的這近一年時間，達摩院的演算法研發人員也和這支硬體隊伍有了大量的接觸與合作。因此，今年雲棲大會能有什麼新的重大進展，為中國科技界開創新視野，值得期待。

理論 + 實務，縮短開發時程

此外，有別於國際大廠設立的研究院，阿里的達摩院其產品開發主要是結合學術與實務，在建立團隊時就把理論研究跟實務工程放在一起，並不相互獨立，主要是希望能產生兩個循環，第一個循環是研發可以迅速轉化為產品，就像是推出 KAN-TTS。從它的雛形做出來到最後的產品上線過程極短，讓阿里雲智能圈子裡的客戶可以第一時間享受到。

同時，達摩院透過技術、核心算法等工作，訂製一個成本數量，可跟業務端結合。好處是任何來自於現實社會的需求，會第一時間傳到算法內，幫助達摩院有方向上的預判。所以該團隊不單會做所謂純理論性的項目，還會研發有實際應用情景的技術。