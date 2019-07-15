香港IPO失敗 百威英博恐需B計畫 因應沉重債務

據《彭博》報導，知名啤酒商百威英博 (Anheuser-Busch InBev) 預定的香港 IPO 案，在上週五宣布中止，影響所及，週一 (15 日) 在比利時股價下殺 2.8%，公司的歐元債券也走跌。

百威原本希望透過分拆亞太部門，在本次 IPO 募資最多 98 億美元，以減輕公司目前沉重的債務負擔。在此計畫壽終正寢之後，百威需要找出一個新方法，以減少其 1000 億美元以上的債務，並能安撫股東，同時力保至少不被降評。標準普爾對百威的債務前景評為負面，投資評級則為投資等級第 4 低的 A-。

以下是公司可能的 B 計畫選擇：

1. 削減開支

百威靠著併購建立了龐大的集團，並得以降低成本，成為全球最賺錢的主要釀酒商，營業利潤率是最接近對手 Heineken NV 的兩倍以上。藉著削減功能重疊的品牌，更能進一步強化優勢。

不過缺點在於，這可能影響成長速度，例如他們想取得成長的 3 個國家菲律賓、泰國和越南，需要更長的時間才能擴張。

2. 尋找時機重新 IPO

百威可以先穩定一段期間，找到更合適的機會，重新啟動 IPO 計畫。

此舉的不利之處，在於潛在的投資人現在居於上風，前一次 IPO 未能找到足夠的買家，可能使第二次 IPO 變得更困難。替代的方式是，百威可以設法先賣出亞洲業務的少量股權，但目前也沒有達成合適協議的可能進展。

3. 出售資產

百威在 3 年前與 SABMiller 的「超級併購」，壯大了公司的產品線，不過為了獲得反托拉斯的批准，被迫出售一些資產，如歐洲的 Peroni、Grolsch 和 Pilsner Urquell，以及在美國的 MillerCoors 的股份。

百威可以從全球擁有的 60 多種啤酒中，售出部分資產。潛在的缺點是，百威目前的經營模式建立在大規模及後台效率的基礎之下，此計畫可能破壞這個模式，品牌啤酒的吸引力可能不足。

4. 再次削減股利

百威可以優先管理其負債，因而尋求減少給投資者的支出，例如，去年 10 月他們將股利減半，以節省更多的金額償還負債。

不利的是，去年這麼做導致股價大跌 11%，市值減損約 180 億美元，使這成為令人痛苦的決策。

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