歐股盤前─中國工業生產勝預期 指數期貨走揚

鉅亨網編譯林信男 綜合外電報導 2019年7月15號14點55分

中國 6 月工業生產年增 6.3%，創近 3 個月新高，且第 2 季國內生產毛額 (GDP) 表現符合預期，淡化了經濟成長趨緩的疑慮；今 (15) 日歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週一下午 2 點 43 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.11%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.15%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.17%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.13%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.21 %，深證成指上漲 0.76%；南韓 Kospi 指數下跌 0.20%，日經 225 指數上漲 0.20%；台股收漲 52.08 點，至 10876.43 點。

上週五美股收高，標普 500 指數收漲 13.86 點 (0.46%)，至 3013.77 點，首度收在 3000 點之上；道瓊指數收漲 243.95 點 (0.90%)，至 27332 點，創歷史新高；那斯達克指數收漲 48.10 點 (0.59%)，至 8244.14 點，亦為歷史新高。

投資人本週起聚焦美股財報季，FactSet 訪調的分析師預估，標普 500 指數成分股企業第 2 季獲利，恐年減 2.8%；若該情形成真，美企將面臨獲利連 2 季下滑的窘境 (美企首季獲利下滑 0.3%)，為 2016 年以來首見。

中國國家統計局最新數據顯示，6 月工業生產年增 6.3%，不僅高於 5 月的 5%，且遠勝預期 (5.2%)，創近 3 個月新高；另一方面，受貿易戰和內需趨緩影響，中國第 2 季 GDP 年增 6.2%，雖符合預期，但較首季下滑 0.2 個百分點，創 27 年來單季最差表現。

20 國集團 (G20) 「川習會」結束後，美中兩國決定恢復貿易談判，美方無限期暫停對 3000 億美元中國輸美商品加徵關稅，且美國企業可出售「無重大國安問題的設備」給華為；據悉，美國最快可望於 2 週內，批准發放許可證，讓美企得以銷售產品給華為。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾預計於台北時間週三 (17 日) 凌晨，在法國央行晚宴上，以貨幣政策為題發表演說，投資人將從中找尋與降息相關的蛛絲馬跡。

熱帶風暴巴瑞 (Barry) 登陸墨西哥灣地區，帶來狂風暴雨，使衝擊當地原油生產，約 7 成產能因此停擺，可能導致美國部分地區汽油價格大漲。