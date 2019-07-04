百威亞太公開招股前夕 香港Hibor飆2008年以來新高

香港銀行同業拆款利率 (Hibor) 周四大漲，全球最大啤酒生產商百威英博分拆旗下百威亞太 (1876-HK) 在港股上市，周五起公開招股，造成流動性更加緊張，一個月期和兩周期 Hibor 分別上漲至 2.99% 及 3.53%，同步創下 2008 年 10 月以來新高；兩個月期和三個月期 Hibor 也創下 2008 年 11 月以來新高。

香港恆生銀行的同業拆款利率表，隔夜拆款利率已來到 3.2%。(來源：恆生銀行網站)

百威亞太公開招股 流動性更緊俏

除了百威亞太上市前，預定籌資 98 億美元，造成流動性緊張外，今年底前，還有互聯網巨頭阿里巴巴在港股的二次上市，預計將籌集高達 200 億美元的資金。

分析師預估，在香港上市的中國企業今年需支付 550 億美元的股息，主要發放時期集中在六月和七月。華僑銀行永亨銀行經濟學家 Carie Li 表示，百威亞太如此大規模的 IPO，時間剛好處在股息發放旺季，使得原本就已緊張的流動性更加吃緊。

港幣創高 套利交易面臨平倉壓力

由於美國和香港之間的利差，使得投資人進行套利交易，以低成本借入港元、以購買收益率較高的美元資產，刺激資本外流和對當地貨幣的壓力。但在香港 Hibor 上漲下，推升港幣進一步來到 7.7811，創 2017 年五月以來的高點，港元的套利交易面臨更大的平倉壓力。

香港銀行體系結餘只剩 543 億港幣

此外，香港一個月期 Hibor 早在 6 月初就已升至 2% 以上，被視為資金流指標之一的香港銀行體系結餘，則由美國升息周期啟動前的 4000 億港幣降至目前的 543 億港幣，在整個美國升息周期流出資金達 3457 億港幣。

即使美國降息 香港也不會立即跟進

美國聯準會正準備降息，儘管有助於香港和美國利差縮小，但香港在美國升息周期內只跟進小幅升息 0.125%。經絡集團預期，即使香港此波跟進美國降息，幅度也非常有限，而且短期內跟進降息的機會不大，預估美國降息兩次或以上，香港銀行才會考慮跟隨跟進。

經絡集團表示，香港 Hibor 將上升至 2.5-3% 之間，預期要到新股抽籤過後釋出市場資金，Hibor 才會回降至 2% 左右。