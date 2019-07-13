分析師：好市多股價像拋物線 須防觸頂 沃爾瑪後市看好

好市多 (COST-US) 今年來股價大幅成長，這家大型零售商在 2019 年飆升了 36%，是 1988 年以來的最佳年度業績，也是 XLP 消費性必需品 ETF (XLP-US) 中表現最佳的個股之一。

但 Piper Jaffray 首席市場技術分析師 Craig Johnson 表示，要提防它已觸頂。

他指出，「無論從每週走勢或每日走勢來看，它看起來都像一張拋物線型，」「換作是我就不會想在此刻進場追逐這支股票，但會等到它回落並重新回到 40 週均線起漲的位置。因此，此時比較適合獲利了結。」

該股需要再跌 16% 才能達到其 40 週移動平均值 232 美元左右。上次這個價位是出現在 3 月。

Johnson 補充說，沃爾瑪 (WMT-US) 是另一支表現最好的零售股，看來將繼續上漲，「它的走勢圖非常具有建設性。現在已開始突破新高，」一旦突破，我們將進場買進。看來這檔股票還有更多的上漲空間。估計可能上看 125 美元。」

若是要達到 125 美元的水平，沃爾瑪須再漲 10%。這也是該股的另一個新高紀錄。

沃爾瑪也是 Strategic Wealth Partners 總裁 Mark Tepper 的追逐目標，他表示該公司的股價應該要再高得多。

他說，「這家公司應該像亞馬遜 (AMZN-US) 一樣估值更高，而不是像 Kroger (KR-US) 一樣更低，因為它真的致力於強化其數位業務，透過投資科技術，還有收購如 Jet.com 的方式，它正努力做所有這些事情以便能與亞馬遜對抗。」

沃爾瑪第 1 季美國電子商務部門銷售額成長 37%，但低於去年同期的成長率 63%。

Tepper 表示，經濟放緩也應該能為該公司帶來強勁的營收成長。

他說，「在進入景氣循環晚期時，期望消費者開始降低消費並非罕見，這意味著 Target (TGT-US) 購物者將改至沃爾瑪購物，」「買進沃爾瑪，就像買進一點點亞馬遜和一點點好市多，而只須支付前兩者的一小部分金額。」

與好市多的 32 倍和亞馬遜的 60 倍本益比相比，沃爾瑪的預期本益比為 23 倍。