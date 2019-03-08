〈財報〉獲利率壓力紓解 好市多第2財季業績超越預期

由於汽油價格的下降以及轉向低成本採購提振了營運獲利率，好市多 (Costco Wholesale Corp) (COST-US) 財報大幅超越分析師的預期，其股價週四 (7 日) 盤後上漲了 5%。

該公司還表示，其雜貨業務的定價壓力有所下降，也憑添了樂觀情緒。

美國食品雜貨產業競爭激烈，再加上亞馬遜 (AMZN-US) 即將擴大其在這個領域的擴張，迫使好市多和其他雜貨商去年削減價格，並在實體店面和網路上大量投資。

美國最大雜貨連鎖店之一 Kroger Co (KR-US) 週三 (6 日) 表示，它將花費高達 32 億美元來改造商店並改善其網購業務。

好市多也加強了其送貨業務，並與 Instacart 合作提供訂單當天配送服務。

該公司正在投資加強其網購業務，不斷在其網站上擴大各種品牌，從蘋果的 MacBooks 到海洋拉娜 (La Mer) 等化妝品等各個領域都有。

這些努力得到了回報，不包括汽油售價和匯率變化在內的網路同店銷售在截至 2 月 17 日的第 2 季成長 25.5%。

但財務長 Richard Galanti 並不認為可以就此放鬆對雜貨領域的競爭預期，「我相信定價壓力會有所減少，但別誤會了，這一季可能表現不錯，但下一季可能馬上改觀。」

好市多表示，在勞動市場趨緊的情況下，美國和加拿大的起薪將從每小時 14 美元和 14.50 美元提高到每小時 15 美元和 15.50 美元。

該公司表示，員工的待遇成長以及主管的工資增加，將使未來 4 季的銷售、庶務和管理費用增加 3 至 4 個基點。

在第 2 季，該公司的毛利率增加了 31 個基點，達到 11.29%。根據 Refinitiv 的數據，前 3 季的獲利率已經下降。

好市多在其據點周邊經營加油站的獲利率也受到汽油價格下跌的推動。

歸屬於該公司的淨利從去年同期的 7.01 億美元或每股 1.59 美元上升至 8.89 億美元或每股 2.01 美元。根據 Refinitiv 的 IBES 數據，分析師平均預期每股獲利為 1.69 美元。

總營收成長 7% 至 354 億美元，但低於分析師平均估計的 356.7 億美元。