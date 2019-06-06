零售業關店潮 為何沃爾瑪、好市多仍能一支獨秀？

過去幾週對許多美股零售股來說都像是一場浩劫，但部分企業仍然設法搶進領先群。

有個統計數據可以解釋為什麼沃爾瑪 (Walmart) (WMT-US)、Target (TGT-US) 和美國的廉價商店蓬勃發展，而百貨公司和專業服裝連鎖店卻無法。

零售商應注意到特別注意標價的顧客消費能力正在上升。美國銀行美林證券在一份最新研究報告中表示，美國家庭每年收入低於 5 萬美元低收入消費者的購買量比去年同期增加了 6%，超過了全美中高收入消費群的消費支出。

儘管美國和中國之間正在進行貿易戰，並且失業率仍然很低，但消費者信心仍然很高。今年年初，許多低收入購物者受到激勵願意花多一點錢。但他們不會去 Tiffany (TIF-US) 或 Nordstrom (JWN-US)，而只是在沃爾瑪和 Dollar Tree (DLTR-US) 這樣的地方消費更多。

（圖: 美銀美林）

這種人口趨勢是一個關鍵因素，有助於解釋支持美國銀行的研究報告所稱、我們身處其中的「折扣店年代」。

購物者蜂擁至折扣零售商的影​​響預計將繼續打擊封閉和過時的購物廣場，美國如今可能仍然有太多這種商場。美國銀行表示，商場內零售商關商將繼續使沃爾瑪和 Target 等企業受益，因為競爭對手自購物者爭取的資金進一步縮減。

與此同時，消費者支出正逐漸遠離正在大批關店的 J.C. Penney (JCP-US) 和 Sears 這樣的連鎖百貨商店，以及專賣服裝的專業連鎖店。Dressbarn 正在退出經營，Forever 21 正在考慮重組。而商場內的 Abercrombie & Fitch (ANF-US) 和 Gap (GPS-US) 這樣的企業正在勉強爭取銷售額。

投資者顯然已經注意到了。今年來沃爾瑪股價上漲 12%，Target 股價上漲近 30%，Costco (好市多) (COST-US) 股價上漲超過 20%，Dollar General (DG-US) 上漲 20%，Dollar Tree 上漲 11%，它們都遠遠超過反呈略微下跌的標準普爾 500 零售 ETF (XRT-US)。

零售訂閱平台 2PM 創始人 Web Smith 在最近的報告中指出，「我們將成千上萬的美國人用汽車遷移至空置的土地，開設更多商店，人均收入大幅提升，這些數據超過全球任何地方。」他指的是 1950 年代和之後的幾十年中以百貨公司為基礎的郊區購物中心，「我們告訴自己，泡沫永遠不會破滅。」

但泡沫絕對已經開始破滅，現在的速度更快。根據 Coresight Research 的數據，2019 年美國零售商已經宣布關閉超過 7150 家店面。這些企業包括 Dressbarn、Charlotte Russe、Payless ShoeSource、Gymboree 和 Victoria's Secret。去年，Coresight 統計關閉店面數為 5524 家，比 2017 年宣布的 8139 家關門記錄下降了 30% 以上。

美國銀行表示，所有這些都表明，低收入消費者支出「未見絲毫放緩」。