零售業關店潮 為何沃爾瑪、好市多仍能一支獨秀？

過去幾週對許多美股零售股來說都像是一場浩劫，但部分企業仍然設法搶進領先群。
有個統計數據可以解釋為什麼沃爾瑪 (Walmart) (WMT-US)、Target (TGT-US) 和美國的廉價商店蓬勃發展，而百貨公司和專業服裝連鎖店卻無法。
零售商應注意到特別注意標價的顧客消費能力正在上升。美國銀行美林證券在一份最新研究報告中表示，美國家庭每年收入低於 5 萬美元低收入消費者的購買量比去年同期增加了 6%，超過了全美中高收入消費群的消費支出。
儘管美國和中國之間正在進行貿易戰，並且失業率仍然很低，但消費者信心仍然很高。今年年初，許多低收入購物者受到激勵願意花多一點錢。但他們不會去 Tiffany (TIF-US) 或 Nordstrom (JWN-US)，而只是在沃爾瑪和 Dollar Tree (DLTR-US) 這樣的地方消費更多。
這種人口趨勢是一個關鍵因素，有助於解釋支持美國銀行的研究報告所稱、我們身處其中的「折扣店年代」。
購物者蜂擁至折扣零售商的影響預計將繼續打擊封閉和過時的購物廣場，美國如今可能仍然有太多這種商場。美國銀行表示，商場內零售商關商將繼續使沃爾瑪和 Target 等企業受益，因為競爭對手自購物者爭取的資金進一步縮減。
與此同時，消費者支出正逐漸遠離正在大批關店的 J.C. Penney (JCP-US) 和 Sears 這樣的連鎖百貨商店，以及專賣服裝的專業連鎖店。Dressbarn 正在退出經營，Forever 21 正在考慮重組。而商場內的 Abercrombie & Fitch (ANF-US) 和 Gap (GPS-US) 這樣的企業正在勉強爭取銷售額。
投資者顯然已經注意到了。今年來沃爾瑪股價上漲 12%，Target 股價上漲近 30%，Costco (好市多) (COST-US) 股價上漲超過 20%，Dollar General (DG-US) 上漲 20%，Dollar Tree 上漲 11%，它們都遠遠超過反呈略微下跌的標準普爾 500 零售 ETF (XRT-US)。
零售訂閱平台 2PM 創始人 Web Smith 在最近的報告中指出，「我們將成千上萬的美國人用汽車遷移至空置的土地，開設更多商店，人均收入大幅提升，這些數據超過全球任何地方。」他指的是 1950 年代和之後的幾十年中以百貨公司為基礎的郊區購物中心，「我們告訴自己，泡沫永遠不會破滅。」
但泡沫絕對已經開始破滅，現在的速度更快。根據 Coresight Research 的數據，2019 年美國零售商已經宣布關閉超過 7150 家店面。這些企業包括 Dressbarn、Charlotte Russe、Payless ShoeSource、Gymboree 和 Victoria's Secret。去年，Coresight 統計關閉店面數為 5524 家，比 2017 年宣布的 8139 家關門記錄下降了 30% 以上。
美國銀行表示，所有這些都表明，低收入消費者支出「未見絲毫放緩」。