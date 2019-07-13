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〈分析〉川普若打貨幣戰 對美元及投資環境的影響為何？

〈分析〉川普若打貨幣戰 對美元及投資環境將有何影響？ (圖片：AFP)
〈分析〉川普若打貨幣戰 對美元及投資環境將有何影響？ (圖片：AFP)

美國總統川普一直以來，總是抱怨美元太強，同時指責歐盟與中國在操控貨幣，讓美國出口競爭處於劣勢。川普擺明要打壓美元的態度，會帶來什麼影響呢？

為什麼川普想干預匯市？

川普政府正盡一切努力，將美國的經濟放在第一順位，且隨著 2020 年選舉的靠近，他會更加努力。因此，他做了稅制改革、貿易政策等。但什麼事可能讓這些效果被抵銷？太強的美元

美元真的太強了嗎？根據美元的實際有效匯率來看，美元現在的價格，比 1994 年以來的平均，還高出 8%。就算是用三年的動態平均值來衡量，現在的美元也高出此均值一個標準差。

紅：美元有效匯率　藍：1994 年以來均值　黑：3 年動態平均值　（來源：花旗）
紅：美元有效匯率　藍：1994 年以來均值　黑：3 年動態平均值　（來源：花旗）
干預的方法可能為何？

利用貨幣干預反補貼 (countervailing currency intervention, CCI)，可能的方法包括：對認為有匯率操縱的國家課進口附加關稅、對他們投資的美國資產加稅、或拿出 WTO 的招牌，以補償美國因匯率問題所造成之貿易損失。

至於美國如果賣出美元，CCI 在 Peterson 國際經濟研究所的政策簡報中闡述，美國將被視為：針對其他國家操縱貨幣的防禦行為，並非在削弱美元。在實際操作技術上，聯準會與財政部或互相配合，財政部可能利用外匯穩定基金 (ESF) 工具。

口頭干預可能是更簡單的做法，也是川普現在正試圖實行的。美國政府可以正式宣布結束「強勢美元」政策，利用各種媒體打心理戰。

可能主要針對那些貨幣？

儘管 5 月底美國沒有將任何國家列入匯率操縱國，不過川普已經多次抱怨歐元太弱，並指責歐洲在壓低歐元

歐洲真的壓低匯率了嗎？根據花旗分析指出，美國在 2008 年底開始實行量化寬鬆政策 (QE) 時，經濟差、利差大，主要目標在寬鬆金融與經濟環境。但是，歐洲的 QE 是在 2015 年開始，當時資產價格已高、利差空間也小，花旗認為，歐洲的 QE 作法，不全然是為了歐債問題，很可能也想壓低匯價。在多重因素下，歐元當時也的確走弱，直到 2017 年中 ECB 停止購買為止。

美國 QE1 實行時期（紅）與歐洲 QE 實行時期（藍）股價、殖利率、投資級債利差、高收益債利差之比較（來源：CITI)
美國 QE1 實行時期（紅）與歐洲 QE 實行時期（藍）股價、殖利率、投資級債利差、高收益債利差之比較（來源：CITI)

歐洲央行 (ECB) 官員 Ignazio Visco 周五表示，央行需要做出進一步刺激措施，認為若歐洲經濟還看不到好轉，央行在「未來幾周」必須做好準備。花旗認為，若歐洲再次開始量化寬鬆，聯準會沒有做出對應政策，將再次削弱歐元

美元可能會貶多少？

花旗認為，未來美元的走法，可觀察幾個面向。首先是經濟面，以美國與歐洲的經濟成長做比較，兩者的差距正在縮減，目前偏強的美元可能逐漸放緩。

藍：美國經濟成長年增率　紅：歐洲經濟成長年增率　（來源：CITI)
藍：美國經濟成長年增率　紅：歐洲經濟成長年增率　（來源：CITI)

其次，以美元的中長期循環角度來看 (下圖），歷史上，美元的循環大約為 15 年，其中， 5 至 6 年升值，9 至 10 年貶值。因此，以現在的時間點來看，美元很可能正逐漸走入中期的下降趨勢。

花旗預估，循環上來看，美元的中期走勢趨貶，儘管中間可能會有所反彈，不過整體趨勢向下，再配合聯準會降息、川普加大貨幣干預力道，未來美元很可能貶值 7% 至 8%。

黑：聯準會基準利率　藍：美元指數　（來源：CITI)
黑：聯準會基準利率　藍：美元指數　（來源：CITI)
對美國與其他市場的影響為何？

對美國經濟來說，美元貶值，將可以減少貿易赤字，增加通膨。花旗預估，美元的實際有效匯率 (REER) 下跌 10%，可使美國貿易逆差減少 GDP 的 1.4%，同時，通膨將可以增 0.2% 至 0.3%。

對美債而言，會因為美元趨貶而遭到拋售？可能不會。因為其他 G10 國家，利率政策也在放寬，相對其他市場的債券而言，美債在穩定度與債息收益上仍相對具吸引力。

在股市方面，花旗預估，若聯準會降息，將延長美國生產力循環週期，提高企業獲利的機會；同時，增加資金流入新興市場可能提高，新興市場貨幣有機會升值，資金流入增加新興股市表現。

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