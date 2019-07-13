〈分析〉川普若打貨幣戰 對美元及投資環境的影響為何？

美國總統川普一直以來，總是抱怨美元太強，同時指責歐盟與中國在操控貨幣，讓美國出口競爭處於劣勢。川普擺明要打壓美元的態度，會帶來什麼影響呢？

為什麼川普想干預匯市？

川普政府正盡一切努力，將美國的經濟放在第一順位，且隨著 2020 年選舉的靠近，他會更加努力。因此，他做了稅制改革、貿易政策等。但什麼事可能讓這些效果被抵銷？太強的美元。

美元真的太強了嗎？根據美元的實際有效匯率來看，美元現在的價格，比 1994 年以來的平均，還高出 8%。就算是用三年的動態平均值來衡量，現在的美元也高出此均值一個標準差。

紅：美元有效匯率 藍：1994 年以來均值 黑：3 年動態平均值 （來源：花旗）

干預的方法可能為何？

利用貨幣干預反補貼 (countervailing currency intervention, CCI)，可能的方法包括：對認為有匯率操縱的國家課進口附加關稅、對他們投資的美國資產加稅、或拿出 WTO 的招牌，以補償美國因匯率問題所造成之貿易損失。

至於美國如果賣出美元，CCI 在 Peterson 國際經濟研究所的政策簡報中闡述，美國將被視為：針對其他國家操縱貨幣的防禦行為，並非在削弱美元。在實際操作技術上，聯準會與財政部或互相配合，財政部可能利用外匯穩定基金 (ESF) 工具。

口頭干預可能是更簡單的做法，也是川普現在正試圖實行的。美國政府可以正式宣布結束「強勢美元」政策，利用各種媒體打心理戰。

可能主要針對那些貨幣？

儘管 5 月底美國沒有將任何國家列入匯率操縱國，不過川普已經多次抱怨歐元太弱，並指責歐洲在壓低歐元。

歐洲真的壓低匯率了嗎？根據花旗分析指出，美國在 2008 年底開始實行量化寬鬆政策 (QE) 時，經濟差、利差大，主要目標在寬鬆金融與經濟環境。但是，歐洲的 QE 是在 2015 年開始，當時資產價格已高、利差空間也小，花旗認為，歐洲的 QE 作法，不全然是為了歐債問題，很可能也想壓低匯價。在多重因素下，歐元當時也的確走弱，直到 2017 年中 ECB 停止購買為止。

美國 QE1 實行時期（紅）與歐洲 QE 實行時期（藍）股價、殖利率、投資級債利差、高收益債利差之比較（來源：CITI)

歐洲央行 (ECB) 官員 Ignazio Visco 周五表示，央行需要做出進一步刺激措施，認為若歐洲經濟還看不到好轉，央行在「未來幾周」必須做好準備。花旗認為，若歐洲再次開始量化寬鬆，聯準會沒有做出對應政策，將再次削弱歐元。

花旗認為，未來美元的走法，可觀察幾個面向。首先是經濟面，以美國與歐洲的經濟成長做比較，兩者的差距正在縮減，目前偏強的美元可能逐漸放緩。

藍：美國經濟成長年增率 紅：歐洲經濟成長年增率 （來源：CITI)

其次，以美元的中長期循環角度來看 (下圖），歷史上，美元的循環大約為 15 年，其中， 5 至 6 年升值，9 至 10 年貶值。因此，以現在的時間點來看，美元很可能正逐漸走入中期的下降趨勢。

花旗預估，循環上來看，美元的中期走勢趨貶，儘管中間可能會有所反彈，不過整體趨勢向下，再配合聯準會降息、川普加大貨幣干預力道，未來美元很可能貶值 7% 至 8%。

黑：聯準會基準利率 藍：美元指數 （來源：CITI)

對美國與其他市場的影響為何？

對美國經濟來說，美元貶值，將可以減少貿易赤字，增加通膨。花旗預估，美元的實際有效匯率 (REER) 下跌 10%，可使美國貿易逆差減少 GDP 的 1.4%，同時，通膨將可以增 0.2% 至 0.3%。

對美債而言，會因為美元趨貶而遭到拋售？可能不會。因為其他 G10 國家，利率政策也在放寬，相對其他市場的債券而言，美債在穩定度與債息收益上仍相對具吸引力。

在股市方面，花旗預估，若聯準會降息，將延長美國生產力循環週期，提高企業獲利的機會；同時，增加資金流入新興市場可能提高，新興市場貨幣有機會升值，資金流入增加新興股市表現。