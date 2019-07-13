紐約匯市 — 降息信念堅定 美元創三周最大周跌幅；加幣強漲至10個月新高

周五 (12 日) 美元指數連續第三天下挫，貶至 96.82，跌破 97 整數大關。本周美元指數總結下跌 0.43%，為三周以來最大單周跌幅，因市場對聯準會降息的信念堅定。

美國公布 6 月 PPI (生產者物價指數) 月增率增加 0.1%，剔除食品與能源的核心物價指數月增達 0.3%，遠優於市場預期。6 月 CPI 與 PPI 兩項通膨指數雙雙走高，不過市場卻似乎不在意通膨數據的走升，因認為聯準會降息的意念堅定。

Commerzbank 匯率研究主管 Ulrich Leuchtmann 表示：「當通膨數據減弱時，降息是有意義的，但是通膨正在上升，發出放寬貨幣政策的立場「很奇怪」，顯示聯準會可能存在政治壓力」。

美元指數日線 （來源：FXSTREET)

受惠於美元的走弱，套利交易又再度興起，對沖基金借入低收益貨幣，購買澳幣與紐幣等收益率更高貨幣，紐澳幣雙雙上揚，AUD/USD 上漲 0.66%， NZD/USD 亦上揚 0.51%。

其他國家相對美國未來利率政策穩定，貨幣就易受惠。加幣是最佳例子。

加幣相對美元上漲 0.31%，已創 10 個月來的新高。加拿大央行本周維持利率不變，且加拿大是主要國家中，唯一通膨達到目標的國家，因此今年可能都不會降息。同時，原油等原物料價格上漲，也使加幣受惠，雙雙支撐加幣走揚。

USD/CAD 日線 （來源：FXSTREET)

歐元則兌美元小升 0.17%，漲幅相對收斂，因歐洲央行 (ECB) 官員 Ignazio Visco 周五表示，央行需要做出進一步刺激措施，認為若歐洲經濟還看不到好轉，央行在「未來幾周」必須做好準備。

EUR/USD 日線 （來源：FXSTREET)

截至週六 (13 日) 台灣時間 5：00 價格：

美元指數來到 96.82。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1269 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2570 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7018 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3029 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.91 日圓。