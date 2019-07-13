〈工業技術資訊月刊〉方彥翔領跑Micro LED國家隊

Micro LED 具有低功耗、高亮度等優勢，市場對其取代 OLED 作為下世代照明技術，無不寄予厚望。工研院電子與光電系統研究所副組長方彥翔深耕 LED 技術，認為台灣 Micro LED 的發展有賴產業橫向聯繫，組織產業聯盟，鏈結全球材料／精密設備／半導體／ IC ／ LED 等相關資源，打造 Micro LED 專用試量產線，獲第六屆國家產業創新獎「創新菁英獎」。

工研院電子與光電系統研究所副組長方彥翔

方彥翔還記得，5 年前，面對台灣應如何布局下世代顯示技術，應選擇哪項技術，院內曾有過一番討論，「當時許多人都傾向發展技術較成熟的 OLED，但三星在 OLED 技術開發與成本優勢已大幅領先，不利於競爭，」方彥翔認為，投入具前瞻性但難度高的 Micro LED ，「要就要跑在世界前端，」獲得工研院電光系統所所長吳志毅、副所長高明哲及組長朱慕道、組長林建中等的大力支持、強大技術團隊支援、經濟部技術處經費補助及林淵博博士在處內的溝通下，也啟動了台灣 Micro LED 的發展引擎。

相較於過往的顯示技術，Micro LED 最大的不同點，就是其製程所牽涉的領域非常廣，方彥翔表示，「企業通常只熟悉自己的業務，必須有一個平台把產業鏈全部串接起來。」在方彥翔建議下，2016 年底工研院成立「Micro LED 聯盟」，橫向鏈結國內外半導體、IC、PCB、設備及封裝，共同開發關鍵技術，並針對品牌廠所需的系統規格串連供應鏈，為廠商找到「出海口」。其中，室內顯示屏已進入試量產測試，電競螢幕、車載螢幕等產品，數年內也將看見成果。

要說服跨領域廠商共同投入平台並不容易，方彥翔逐一克服挑戰，「最大樂趣就是成功說服國內外系統、品牌大廠實際投入大量資源參加研發平台！」他指出，溝通的關鍵是要站在對方立場，設想如何解決痛點，並充分掌握不同國情與思考模式。像是到日本拜訪廠商，「日人英文好不好不是重點，用母語還是最能表達出實際內心的想法，請翻譯用日語溝通，比直接用英文，更能打動他們。」

家中為鐘錶盤商，從小看著父母親讓利予下游商家同時兼顧上游的銷貨數量，讓方彥翔對產業鏈共好這件事有著強烈使命感。台灣 LED 產業在全球名列前茅，工研院在 Micro LED 的專利數量上也高居全球第 3 名，台灣必須要把強項連結起來，站在既有的利基發展，才能立於不敗之地。他也期許，能盡一己之力，整合跨領域技術，協助產業翻轉躍升，讓台灣在下世代顯示技術中持續發光發熱。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 329 期 2019 年 05 月號，未經授權不得轉載。