比特幣 ATM 淪為洗錢管道歐盟竟無「法」可管

《彭博社》7 月 11 日報導，西班牙執法當局正試圖對一夥犯罪組織提起控訴，罪名是「涉嫌利用比特幣 ATM 作為非法毒品的洗錢工具」。西班牙警方認為，此等犯罪現象凸顯出歐盟委員會在洗錢管制上仍存在監管漏洞，因為無論是現行法規，或是即將生效的新政策，都並未明確規範比特幣 ATM。

據了解，這起國際案件由歐洲刑警組織（Europol）和西班牙國民警衛隊（Spain’s Civil Guard）合作調查。西班牙警方今年 5 月宣布，成功破獲一項專門利用比特幣 ATM 的洗錢案件，逮捕了 8 名西班牙和拉美籍嫌犯。據了解，該犯罪集團共使用了 9 家公司來為哥倫比亞和其他國家的販毒者轉移了 1000 萬美元的黑錢。

根據一位不具名的公務員官員稱，比特幣 ATM 在犯案過程中扮演著相當關鍵的角色。犯罪集團首先是向不知情的交易平台租用兩台比特幣 ATM ，再將它們置於一家偽裝成加密貨幣匯兌中心的公司。接著，嫌犯會把資金存入比特幣 ATM 藉此轉換成加密貨幣，然後再將其發送給販毒者。不過，整起案件的關鍵點在於，嫌犯竟成功利用虛假身份在交易平台進行註冊。

除此以外，警方還查獲了 4 個冷錢包和 20 個熱錢包，目前正試圖證明「上述兩台比特幣 ATM 和錢包內的加密貨幣之間存在關係」，卻礙於比特幣在西班牙的法律地位尚不明確，而使得這起案件的調查過程更加窒礙難行。

至於監管政策方面，雖說歐盟新規將於明年生效，旨在將加密貨幣交易所和線上錢包託管機構納入反洗錢規則，同時要求業者向當局通報任何可以金融活動。然而，無論是「新規」亦或是「現法」，都並未涵蓋比特幣 ATM 所有者，而這也似乎將成為另一個絕佳的洗錢管道。

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