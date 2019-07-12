台灣長短率「倒掛」惡化！5年公債和2年央行存單負利差擴大

台灣周五午間標售 5 年期公債及 2 年期央行存單，結果公布後兩者負利差的情況擴大，貨幣市場利率自 5 月下旬以來跳升造成的長、短率倒掛情況進一步惡化，公債與央行 NCD 利率倒掛的現象會否持續還待未來數個月觀察。
財政部午間標售 5 年期公債得標利率為 0.586%，該券今日收在 0.5818%，低於 2 年期央行存單利率的 0.664%，兩者負利差達 8.22 基點；上個月標售 2 年存單利率與 5 年期公債收益率收盤之間的負利差為 5.25 基點，為 2013 年常態化標售 2 年期存單以來的首見倒掛。
關鍵洞察：
- 台灣貨幣市場在每年年中通常會受到繳稅及季底的緊縮因素影響，今年情況又特別明顯，以隔拆利率來看，在 6 月時一度觸及 0.224% 的逾三年高點；本月以來市況雖逐步好轉，但緊接著又有台積電等大型企業發放現金股利的影響，貨幣市場資金仍難全面恢復寬鬆。
- 上周台灣央行標售 364 天期存單的得標利率意外攀升，令市場錯愕，也顯示資金並未如市場想像的寬鬆。
- 另一頭，聯儲會可能將開啟自 2008 年以來首次降息，繼續支撐台灣公債殖利率的多頭氣氛；只是美債利率近日有打底反彈的現象，也拖累台灣公債市場利率今日跳空彈升，暫時不再測低。
- 台債 10 年券一度有望朝 2016 年所創下歷史低位 0.6251% 突破，然而央行總裁楊金龍 6 月已表示台灣不必然跟進美國降息，彭博的季度調查也顯示，在台灣央行沒有降息預期的前提下，下半年要突破歷史低點並不容易。
市場評論：
- 日盛銀行利率及衍生性商品部門主管 J.J. Yeh 指出，台灣公債市場因為籌碼和投資盤養券等因素，導致市場因缺券而搶券，央行之前已經提醒市場殖利率跌至相對低點，未來反轉走升可能性增加，市場應該有所警覺。
- 目前債券附買回 (RP) 利率在 0.50% 附近，相較目前 5 年殖利率水準，養券的利差不到 10 個基點，若短率持續在這個水準，過低的債券殖利率勢必要修正。
- 凱基證券債市交易員 Jeffrey Huang 認為，今天 5 年券標售銀行的得標比重較高，而券商得標比重較低，顯示短率資金成本墊高的情況下，以 RP 利率養券沒有甚麼肉，另一方面資本利得空間也不大，因為央行沒有要降息。
- 台灣的公債市場結構沒有改變，但其他國家還在趨向降息，台灣長短率倒掛情況預計還會持續一段時間，大概至年底都不太會改變