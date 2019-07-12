台灣長短率「倒掛」惡化！5年公債和2年央行存單負利差擴大

台灣周五午間標售 5 年期公債及 2 年期央行存單，結果公布後兩者負利差的情況擴大，貨幣市場利率自 5 月下旬以來跳升造成的長、短率倒掛情況進一步惡化，公債與央行 NCD 利率倒掛的現象會否持續還待未來數個月觀察。

財政部午間標售 5 年期公債得標利率為 0.586%，該券今日收在 0.5818%，低於 2 年期央行存單利率的 0.664%，兩者負利差達 8.22 基點；上個月標售 2 年存單利率與 5 年期公債收益率收盤之間的負利差為 5.25 基點，為 2013 年常態化標售 2 年期存單以來的首見倒掛。

關鍵洞察：

台灣貨幣市場在每年年中通常會受到繳稅及季底的緊縮因素影響，今年情況又特別明顯，以隔拆利率來看，在 6 月時一度觸及 0.224% 的逾三年高點；本月以來市況雖逐步好轉，但緊接著又有台積電等大型企業發放現金股利的影響，貨幣市場資金仍難全面恢復寬鬆。

上周台灣央行標售 364 天期存單的得標利率意外攀升，令市場錯愕，也顯示資金並未如市場想像的寬鬆。

另一頭，聯儲會可能將開啟自 2008 年以來首次降息，繼續支撐台灣公債殖利率的多頭氣氛；只是美債利率近日有打底反彈的現象，也拖累台灣公債市場利率今日跳空彈升，暫時不再測低。

台債 10 年券一度有望朝 2016 年所創下歷史低位 0.6251% 突破，然而央行總裁楊金龍 6 月已表示台灣不必然跟進美國降息，彭博的季度調查也顯示，在台灣央行沒有降息預期的前提下，下半年要突破歷史低點並不容易。

市場評論：