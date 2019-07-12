〈楊金龍開講〉經濟成長良性循環 從企業為員工合理加薪開始

台灣央行總裁楊金龍今 (12) 日指出，在員工生產力提升的前提下，企業應為員工合理加薪，藉此提高勞工的工作滿意度和生產力，並同步提升公司價值，楊金龍也表示，薪資成長若能追隨勞動生產力成長，將可創造足夠的內需，並促使企業提高資本投資，令經濟成長產生良性循環。

楊金龍今日受邀至華民國工商協進會會員大會，以「央行貨幣政策與台灣經濟發展」為題發表專題演講。

楊金龍表示，央行的貨幣政策有侷限性，除需搭配擴張性財政政策來協助經濟發展外，尚需採結構性改革，建議企業應善用自動化、數位化等新科技來提升生產力，並減緩人力短缺等問題，或是，可創造一些新興行業的工作，帶來更多就業機會。

楊金龍進一步指出，2008 年全球金融危機後，全球經濟長期停滯，再伴隨全球化、技術進步出現的結構性變革，造成各國低技術受雇人員受到負面衝擊，導致許多國家均出現工資成長緩慢、勞動份額下降、所得分配不均惡化、生產力成長減以及有效需求下降等現象。

對於長期停滯，楊金龍分析，部分可歸因於需求面疲弱不振，例如政府支出不足，民間缺乏投資信心，以及全球供應鏈改變使貿易量出現結構性下降，同時，薪資成長停滯，削弱消費能力，使有效需求下降。

此外，也可歸因於供給面因素，包括有人口老化加速，勞動力參與率下降，就業市場學用落差，銀行去槓桿化，民間投資欠缺資金，政府縮減公共投資，基礎建設投資出現瓶頸，缺乏重大創新和技術進步停滯等因素。