台股拚連3紅再闖10900關？ 站穩比插旗重要

美股聯準會降息鴿聲，助漲美股道瓊指數登高 27000 點，外資也回頭加持台股，大盤昨日成功收在 10843 點，成交量能也升溫至久違的 1303 億元。台股今日可望再拚連 3 紅，再往 10900 點關卡挺進? 留意量能配合狀況，步步為營站穩將比只是插旗的心態重要! 關鍵點位為 10812、10841 與 10888 點。

台股首要之務仍是先確認收復 10800 點關卡，10812 點、10841 點順利穩住，才有機會續往 10888 點與 10910 點挺進。但如 10812 點未能站穩，10782 點為 10800 關卡最後防線，如失守須提防震盪幅度擴大，短多必須挺住 10749 點，才可維持控盤優勢。

台股今日盤面訊息，大立光公布優於預期的財報成績單，不過法人已在法說前提前卡位，仍以「聽其言、觀其行」應對。DRAM 族群能否續強，法人也將緊盯日韓貿易協商狀況。另外還有比特幣與原油價格的大震盪等，也將牽動相關族群股價。

短多續攻，市場氛圍熱絡，買盤歸隊，在一片燈光美氣氛佳時，投資人在選股操作方面，更不能太衝動，尤其是短線漲幅已大，高檔爆量個股，如心急追高，容易遭到短套。而在指數部分，外資與大咖已開始布局下周三的台指期結算，如逆價差收斂，需留意是否有提前獲利下車的狀況。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)