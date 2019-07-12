台商回台投資逾4440億元 謝金河：政府一定要做對的事

財信傳媒董事長謝金河，以「下一個即將發生的巨大變化！」在臉書發表對台灣經濟展望的看法。謝金河認為，台灣外流的資金開始回流，可望擺脫過去 30 年面黃肌瘦的窘境，但政府一定要做對的事。

謝金河表示，過去 30 年唱衰台灣是主調，韓國瑜市長說台灣鬼混 20 年，郭台銘董事長直指中華民國是一家艱困公司，都很有代表性。而大家互相指責對方，但從來很少人深入探索問題出在哪？其實最直接的是過去 30 年，台灣的人流、物流、金流全往外流，尤其是西進成了擋不住的潮流。

謝金河說，30 年過去了，大家可以對比一下，世界巨大的變化。今日美國道瓊工業指數越過 27000 點，S&P500 指數站上 3000 點，這都是歷史的里程碑。但 30 年前道瓊工業指數只有 2500 點左右，台灣的加權指數最高衝上 12682 點，那年日本泡沫經濟吹破前，日經指數最高達 38957 點。

30 年前，香港恆生指數只有 1850 左右，今年最高到 33464 點，德國是最不愛炒股的民族，但德國 DAX 指數也從 1650 漲到 13950 點。

謝金河指出，30 年前，台灣資金源源不絕外逃，這次美中貿易戰意外促成台灣資金回流，至本周最新統計，台商企業登記回台投資 89 家，金額達 4441 億元，財政部長蘇建榮估今年回流資金可能逾 8000 億，經濟部長沈榮津保守估計 7000 億，政務委員龔明鑫估到 2025 年，台商回流資金可能超過 4 兆元。

假如台灣外流的資金開始回流，這將改變台灣過去 30 年面黃肌瘦的窘境，也許大家可以不用再天天看衰自己了。但政府必須做對一些事，像是大家擔心的五缺、一例一休等問題。

謝金河強調，眼前台灣的錢不再大舉外逃了，台灣有機會逐漸恢復活力，但最重要的是政府一定要做對的事。