貿易戰發酵！6月份中國出口轉為衰退1.3%

今 (12) 中國海關總署公布 6 月份進出口數據，以美元計價，中國進出口總值 3747 億美元，年減 4%，前值 - 3.5%；其中出口 2128 億美元，年減 1.3%，預期減少 1.4%，前值為成長 1.1%。進口 1619 億美元，年減 7.3%，預期減少 4.6%，前值減少 8.5%。

6 月份貿易順差 509.8 億美元，預估順差 450 億美元，前值 417.3 億美元。

資料來源: 中國海關總署

1～6 月份中國進出口總值 2.16 兆美元，年減 2%，1～5 月份年減 1.5%；其中出口 1.17 兆美元，年增 0.1%，1～5 月份年增 0.4%；進口 9900 億美元，年減 4.3%，1～5 月份年減 3.7%。貿易順差 1812 億美元，1～5 月份為 1302 億美元。

今年上半年，歐盟為中國最大貿易夥伴，中歐貿易總額 3380 億美元，年增 4.9%。其中，對歐盟出口 2028 億美元，年增 6%；進口 1352 億美元，年增 3.3%。

東盟為中國第二大貿易夥伴，與東盟貿易總額 2919 億美元，年增 4.2%。其中，對東盟出口 1645 億美元，年增 7.9%；進口 1273 億美元，年減 0.2%。

美國則為中國第三大貿易夥伴，中美貿易總額為 2583 億美元，年減 14.2%。其中，對美國出口 1994 億美元，年減 8.1%；自美國進口 589 億美元，年減 29.9%。

中國海關總署認為，今年上半年中國外貿進出口保持平穩，穩中有進；儘管目前外在環境複雜嚴峻，使得中國外貿面臨一系列挑戰，但以長期來看，中國外貿朝向良性發展的趨勢沒有改變。

此外，中美貿易額下滑給中國外貿整體帶來一定壓力，但影響仍在控制範圍內。