美農產巨頭：美中貿易糾紛持續 恐永久改變貿易流向

美國最大私人控股公司，農產巨頭嘉吉 (Cargill Inc.) 週四 (11 日) 發布財報，公司出現 4 年來最大的 67% 單季利潤下滑，公司認為美中貿易戰是其中很重要的原因。

嘉吉財務長 David Dines 警告，美中兩國貿易戰持續的時間愈長，農產品貿易流動的轉變就會變得更持久，難以回復。

由於中國已經對美國農產品實施報復性關稅，嘉吉設法將黃豆及乙醇等農產品，轉銷至歐洲、中東和非洲的其他買家。Dines 說，在貿易糾紛下，公司並未改變任何長期的投資計畫。他們的目標是希望能快速解決當前狀況。

嘉吉指出，由於貿易糾紛與春季洪水，公司第 4 財季的營收下跌 1%，至 299 億美元，利潤下滑 67%，至 2.35 億美元。

美國農業部數據顯示，過去十年來，中國一直是美國農產品的第二大買家，2017 年購買了 195 億美元，占美國出口的 14%，但隨著貿易戰轉烈，2018 年出口到中國的農產品下降了一半以上。

過去 1 年，美國農民遭逢多次打擊，由於貿易戰壓低需求，作物庫存大增，加劇了供應過剩。與此同時，中西部地區的大雨淹沒了水道和農場，從而損害了肉類需求的前景。

此外，由於中國遭逢非洲豬瘟的打擊，導致約 1.5 億至 2 億頭豬隻死亡，影響中國豬肉產量的 3 分之一，也減少了嘉吉等動物飼料商的銷售。但另一方面，這造成了其他肉類價格提高，使嘉吉的牛肉和家禽業務受益。