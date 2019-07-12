貨幣緊縮？中國人行兩周回收5600億人民幣

中國人行今 (12) 公布，受到逆回購到期和繳稅等因素影響，目前銀行體系流動性有所下滑，不過仍保持在合理充份水準，因此中國人行今日不進行逆回購操作。這已經是中國人行連續第 15 個交易日未在公開市場進行逆回購操作。



今日中國貨幣市場有人民幣 1000 億元的逆回購到期，意味著中國人行將向市場回收人民幣 1000 億元流動性，而總計本週淨回收人民幣 2200 億元，加上上週淨回收的人民幣 3400 億元，最近兩週中國人行已累計淨回收人民幣 5600 億元。

流動性不斷減少，使得市場原本期待中國人行採取全面降準來刺激經濟的希望已經消退。此外，貨幣市場利率在近期也開始出現反彈。

資料來源: wind

中國東方金誠指出，受到中國人行連續暫停逆回購影響，銀行間市場存款類機構 7 天期回購利率（DR007）已逐步回升至政策指導利率，即中國人行 7 天逆回購利率附近。

而中國銀行則表示，中國人行對銀行間流動性敘述已由「總量較高」改為「合理充裕水平」，是基於近期流動性變化的判斷。隨著市場過剩的流動性逐漸回收，貨幣市場利率開始出現反彈，顯示利率底部已經確立。

不過業內人士指出，銀行間流動性是漸漸正常化，但非銀行金融機構和中小銀行仍存在流動性壓力。從銀行體系和整體市場流動性的 DR007 和 R007(銀行間市場 7 天回購利率) 均值來看，目前已處於年初以來的均值附近。

但 R001 與 R007 的最高值依然居高不下，比正常水準超出一倍以上，這顯示目前信用評等較差的中小金融機構短期融資成本依然偏高，中國貨幣市場還不算完全的穩定。

展望後市，7 月中下旬繳稅、MLF 到期等因素將使得市場流動性更為緊俏，因此中國人行有機會適時地進行流動性調整，預計 7 月中旬重啟逆回購的機率較大。此外，中國人行也有可能透過 TMLF 操作、實施定向降準來調節流動性，並紓緩流動性結構性壓力。