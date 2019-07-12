歐股盤前─鮑爾暗示可能降息 指數期貨漲跌互見

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾昨日出席參議院聽證會，重申 Fed 已準備好隨時採取適當行動，維持美國經濟成長；該消息再度強化降息預期，今 (12) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週五下午 2 點 38 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.06%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.23%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.03%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.23 %。

截至發稿，上證綜指上漲 0.60%，深證成指上漲 0.75%；南韓 Kospi 指數上漲 0.20%，日經 225 指數上漲 0.20%；台股收跌 19.07 點，至 10824.35 點。

週四美股漲跌互見，對降息的預期心理，使標普 500、道瓊工業指數創下收盤新高，那斯達克指數則小幅收跌。

昨日道瓊工業指數收漲 227.88 點 (0.85%)，至 27088.08 點；標普 500 指數收漲 6.84 點 (0.23%)，至 2999.91 點；那斯達克指數收跌 6.49 點或 0.08%，至 8,196.04 點。

鮑爾週四於參議院聽證會中表示，美國經濟面臨貿易戰加劇、製造業活動表現不佳，以及通膨疲弱等因素威脅，在通膨和失業率關係脫鉤的情況下，貨幣政策有進一步寬鬆的空間。

鮑爾指出，Fed 已準備好隨時採取適當行動，抵銷貿易緊張情勢升溫、商業信心下滑的影響，藉以維持美國經濟成長。

值得注意的是，美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.1%、年增 1.6%，高於分析師預期；扣除生鮮食品和能源的核心 CPI，月增 0.3%、年增 2.1%，亦高於分析師預期，可能會使 Fed 評估通膨情勢的複雜度增加。

法國參議院 11 日批准，對全球營收高於 7.5 億歐元 (約合 8.45 億美元)，且其中至少 2500 萬歐元營收來自法國的數位科技公司，依年度營收課徵 3% 數位服務稅。

為了解數位服務稅是否會傷害美國科技公司，美國政府宣布，將對此事啟動「301 調查」。

由於「301 調查」，正是美國總川普用以認定中國竊取美國智慧財產，並對其實施報復性關稅的工具；因此，外界擔憂，本次調查結果，恐引發美法之間的貿易爭端。