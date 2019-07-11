達成協議路還長 但貿易戰仍有利川普拚連任

外媒報導分析，美中重啟貿易談判，雖然美國有所讓步，且雙方距離達成協議，仍有一段長路，但美國總統川普的幕僚研判，對中國發動貿易戰一事，有利川普爭取連任。

美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer)、財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)，本週二與中國國務院副總理劉鶴、商務部長鍾山通電話；這是自貿易戰休兵以來，雙方高階官員首度接觸。

美國政府日前宣布，將豁免 110 項中國輸美商品關稅，內容涵蓋多項傳產與電子零組件項目，但電動車大廠特斯拉於中國生產的部分汽車電路，未能取得豁免，因為這些元件在「中國製造 2025」計畫中，具有戰略重要性。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 透露，雙方仍有幾項重要議題待解，能否達成貿易協議，還在未定之天，就像美式足球，「已來到達陣區前 7 碼，卻無法攻進達陣區。」

白宮顧問、哈德森研究所 (Hudson Institute) 中國問題學者白邦瑞 (Michael Pillsbury)，在接受路透社採訪時表示，為了重啟談判，美國對中國做出一些讓步，是值得的。

白邦瑞稱，「這是個大膽決定，如果他 (川普) 不這樣做，可能根本不會有談判。」

川普前經濟顧問摩爾 (Stephen Moore) 認為，盡快達成貿易協議，對川普有利，川普和中國國家主席在 20 國集團 (G20) 峰會上取得休兵共識，是正面消息，但不能一直維持這種狀態。

摩爾建議，川普應就現有成果，盡快與中國達成協議，並於成功連任後，對中國採取更強硬的立場。

川普競選團隊發言人佩琳 (Erin Perrine) 說，川普是第一個敢槓上中國，要求導正數十年來貿易不良行為的美國總統，「這種強硬態度，會在關心美國就業的選民中，引起共鳴。」

曾任川普首席策士的巴農 (Stephen Bannon) 指出，美中貿易戰有個了結的時候，可能是 2020 年了；暫停對中國商品加徵新關稅、稍微鬆綁華為禁令，讓貿易談判得以重啟，「就政治上而言，對川普有幫助。」