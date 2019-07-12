空巴再下一城 中國國際航空訂購20架A350-900客機

外電報導，中國前三大航空公司之一的「中國國際航空公司」(Air China Ltd.，簡稱國航)，將向歐洲航太巨擘空中巴士 (Airbus)(AIR-FR) 購買 20 架 A350-900 廣體客機。而在美中貿易戰升溫的這個時刻，也讓人有種「刻意捨波音 (BA-US) 而擇空巴」的聯想。

(圖片：Investing.com)

中國國際航空在週四 (11 日) 時表示，依照型錄價格，這筆訂單價值 65.4 億美元。預計在 2020 年至 2022 年之間交機，並有權決定將 20 架中的 5 架，選擇以更大的 A350-1000 來作替代。

空中巴士在給路透的聲明中表示，他們確認這是一份全新訂單。也意味著中國國際航空，於目前總共向空中巴士訂購了 30 架飛機，並讓空中巴士在與波音的廣體客機訂單競爭中，縮小了彼此間的差距。

兩者在今年上半年的廣體客機淨訂單表現方面，波音為正的 61 架，而空中巴士則是負的 35 架。也意味著空中巴士在這段期間內，其客戶所取消的架數，多於訂單上的數量。

在美中貿易摩擦持續了一年以來，造成全球供應鏈混亂，並擾亂金融市場後，中國國際航空向歐洲航太業拋出了這筆訂單。

美國政府在今年 5 月實施華為禁令之後，也引發中國對美國企業採取報復措施。中國則聲稱，他們不會對外國企業作出差別待遇。