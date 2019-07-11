中美將重啟經貿磋商 陸商務部：中方核心關切必須得到妥善解決

中國商務部發言人高峰今 (11) 日表示，中美雙方將按照兩國元首共識，在平等、尊重等基礎上，重啟經貿磋商；他並強調，「中方的核心關切，必須得到妥善解決。」

美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer)、財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)，本週二與中國國務院副總理劉鶴、商務部長鍾山通電話；這是自貿易戰休兵以來，雙方高階官員首度接觸。

美國政府日前宣布，將豁免 110 項中國輸美商品關稅，內容涵蓋多項傳產與電子零組件項目，但電動車大廠特斯拉於中國生產的部分汽車電路，未能取得豁免，因為這些元件在「中國製造 2025」計畫中，具有戰略重要性。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 透露，雙方仍有幾項重要議題待解，能否達成貿易協議，還在未定之天，就像美式足球，「已來到達陣區前 7 碼，卻無法攻進達陣區。」

高峰週四於例行記者會中指出，中美兩國將重啟經貿磋商，相信雙方可透過平等對話，處理彼此所關切的議題，一定能找到解決問題的辦法。

關於華為禁令，高峰呼籲，美方應盡早取消對中國企業的打壓和制裁，「我們敦促美方落實承諾，盡快停止動用國家力量打壓中國企業的錯誤做法。」

高峰說，過去 1 年已經印證了，貿易戰沒有贏家，美方採取單邊保護主義，最終傷害的還是自身利益。