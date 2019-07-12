【運達投顧】台股行情路況短線將往下看法不變



台股行情路況短線將往下看法不變

市場不理性的樂觀買盤湧現

行情路況回歸基本面

美債殖利率連 47 日倒鉤

台股行情路況短線將往下看法不變 市場不理性的樂觀買盤湧現 行情路況回歸基本面 美債殖利率連 47 日倒鉤美股聯準會 (Fed) 主席鮑爾本週表示，本月稍後將放寬貨幣政策，激勵美股投資人進場，終場美股道瓊工業平均指數收高 227.88 點。

(一) 美國 10 年期債券 4/26 殖利率達 3.03%，7/11 該殖利率收在 1.99%，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長。 3/22 美國 3 月期債券殖利率高於十年期債券殖利率，殖利率曲線反轉。投資人視此為經濟即將衰退的訊號。

(二) 貿易戰歷程:

◇7/1 中美貿易重新回到談判桌，美國總統川普的亞洲之行讓美中貿易戰局面逆轉，他和中國國家主席習近平達成共識，將繼續恢復美中貿易談判，也允許華為向美國供應商購買無國安顧慮的元件。

◇7/9 中美貿易談判重啟，美將獲免中國 110 項輸美商品關稅。

(三) 經濟數據: 美國 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 向參議院銀行委員會發表證詞時表示，失業和通膨之間的關係已經崩潰。「50 年前，經濟衰退或者失業，這與通膨之間關係強勁，至少在 20 年前就被打破，現在這層關係「已經變得越來越薄弱。」老師認為過去對經濟學的認知未來可能出現矛盾。

※運達投顧 高維緒分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律。

