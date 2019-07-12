台股盤中—電子權值股弱勢 台塑四寶撐盤 指數震盪走低

受到美股大漲激勵，台股今 (12) 日早盤一度站上 10867 點，不過，電子三雄僅台積電力拚站穩盤上，電子權值股表現弱勢，盤面由傳產權值股台塑四寶撐盤，加上國泰金、富邦金等金融族群表現疲弱，指數開高震盪走低，預估今日成交量約 1200 億元。

台股今日開盤上漲 12 點，以 10855.16 點開出，早盤一度站上 10867.59 點，盤中翻黑後最低下探至 10823.89 點。電子三雄方面，台積電在三雄中表現相對強勢，但仍維持平盤上下震盪走勢。

股王大立光由於昨日法說會上，對後市展望不明朗，市場抱持觀望態度，早盤走揚後，盤中翻黑下挫，跌幅逾 1%。鴻海則是一路處於盤下，且盤中持續下挫，力拚站穩月線之上。

記憶體族群受惠日本政府對韓國發佈半導體材料限令，記憶體價格可望轉強，台廠將因此受惠，激勵族群股價持續走揚，旺宏大漲逾 8%，南亞科、華邦電漲幅逾 4%，威剛也上漲超過 1%。

印刷電路族群表現同樣強勁，華通、耀華漲幅逾 4%，楠梓電、先豐、建榮、松上、精成科上漲逾 2%，台光電、高技、瀚宇博、柏承、健鼎、聯茂等也均處於盤上。

國泰證期分析師蔡明翰指出，由於大立光法說未明確釋出後市展望，市場對後市氣氛觀望，靜待下周四台積電法說，短線指數預估將持續震盪整理格局，若台積電法說對電子產業旺季需求，釋出正向看法，台股才會較有上漲機會。