【華冠投顧】幸運星-台股繼續強強滾！！繼續開心賺囉......

林幸蓉 分析師

焦點個股：6176 瑞儀、4968 立積、2383 台光電、4953 緯軟、8086 宏捷科

Fed 主席鮑爾昨晚在眾議院聽證會指出「美國經濟前景近期並未改善」，投資人認為 Fed 在月底召開決策會議時應該會開始降息…… 道瓊跳空大漲 200 點，收盤收斂為 76 點。S&P 500、NASDAQ 及道瓊三指數盤中都創歷史新高。台股昨日大漲近百點，多頭今日繼續趁勝追擊。控盤者拉抬權值股 3008 大立光、3711 日月光投控、2409 友達、2454 聯發科、2327 國巨、2408 南亞科、2303 聯電、2330 台積電等拉抬指數，及金融股 2884 玉山金、2890 永豐金等，收盤小漲 44 點，剛好補上 7/3 向下跳空缺口，成交量增至 1,303 億……OTC 則是由 PA 的 8086 宏捷科、3105 穩懋，DRAM 族群 8299 群聯、3260 威剛，加上矽晶圓族群 5483 中美晶、6488 環球晶、6182 合晶等拉盤，上漲 0.32%，成交量又增加為 372 億……

昨天強的 4953 緯軟、6278 台表科、4919 新唐（股價創新高 + 營收創歷史新高）今日持續創高外，強勢股有 4968 立積（股價創新高 + 營收創歷史新高）、8088 品安、8299 群聯（DRAM）、3680 家登（設備）、8086 宏捷科（PA 功率放大器）、背光模組 6176 瑞儀及跌深反彈強勢股 6462 神盾（指紋辨識）、3707 漢磊（矽晶圓及 MOSFET）、3034 聯詠（華為供應鏈 IC 設計）、3374 精材（IC 封測）、由虧轉盈的 2402 毅嘉、無線充電 2431 聯昌、機殼 5264 鎧勝 - KY、機器人概念 6188 廣明、PCB 2383 台光電、3037 欣興……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。