蘇寧易購：上半年獲利衰退逾六成

收購家樂福在中國業務的蘇寧易購（002024.CN）昨 (11) 日晚間公佈 2019 年半年度業績預告，預估上半年純益人民幣 21 億元～人民幣 23 億元，年減 61.69%～65.02%。

圖: 東方財富網, 蘇寧易購股價日線圖

針對純益大幅下滑的原因，蘇寧易購表示，由於去年同期賣出一部分阿里巴巴股份，純益達人民幣 56.01 億元，使得去年基期較高，導致今年純益大幅衰退。

此外蘇寧易購表示，蘇寧小店經過一年的快速拓展，營運模式漸漸改善，但其仍處於虧損階段，而根據今年上半年整體發展戰略規劃，已於 2019 年 6 月底完成向 Suning Smart Life Holding Limited 轉讓蘇寧小店股權的程序，這次交易增加純益約人民幣 34.28 億元。

若不計算蘇寧小店上半年的經營虧損及其股權轉讓帶來的純益增加，則預計蘇寧易購上半年純益人民幣 8.7 億元～人民幣 10.7 億元。

蘇寧易購今年第一季業績顯示，純益達人民幣 1.36 億元，因此可推估，第二季純益約在人民幣 7 億元～人民幣 9 億元間，較第一季已有所回溫。

以家電通路起家的蘇寧易購，去年以 21% 的市占率穩居中國家店通路龍頭寶座，不過市場競爭壓力大，蘇寧易購積極擴展業務觸角。

今年 6 月，蘇寧易購宣佈以現金收購家樂福 80% 股權，主要看重家樂福賣場的點位、優質物業、供應鏈管理能力，及品牌知名度。而家樂福在中國市場，目前擁有大賣場與門市共 234 家，涵蓋 22 省及 51 大中城市。

而蘇寧在併購家樂福後有可能為營運帶來三大助力，首先是擴大產品銷售類別，蘇寧 3C 家電與家樂福民生消費類產品形成互補；第二為門市營業形態可在原有基礎上擴大賣場內容，並強化 O2O 配送和服務能力；最後則是帶來充沛的客源進行交叉行銷。

不過，兩家公司在組織、文化、價值觀、門市運營、線上運營、供應鏈等層面存在不同的差異，因此相互融合的過程是一大考驗，是否在融合後發揮 1+1>2 的綜效仍難以定論。