中國6月手機銷售重回衰退 年減6.3%

鉅亨網編輯江泰傑 2019年7月12號11點30分

中國信通院今 (12) 公布中國手機市場銷售情況，6 月份中國智慧手機出貨量達 3322 萬支，年減 5%，占同期手機出貨量比重 96.8%，其中，Android 手機占智慧型手機中比重達 95.6%。

整體來看，6 月份中國手機總出貨量 3431 萬支，年減 6.3%，前期為成長 1.2%，其中 4G 手機出貨 3326.2 萬支，年減 5.2%，占同期手機出貨比重 96.9%。

圖: 中國信通院

今年 1～6 月，中國智慧手機出貨量達 1.78 億支，年減 4.3%，占同期手機出貨比重 95.4%，其中 Android 手機占智慧手機比重達 92.7%。

整體而言，今年 1～6 月，中國手機市場總出貨量 1.86 億支，年減 5.1%，其中 4G 手機出貨量達 1.78 億支，年減 4.2%，占同期手機出貨比重 95.6%。

以機型來看，6 月份，中國上市新機型 38 款，年減 48.6%，其中 4G 手機 28 款、5G 手機 1 款。1～6 月，中國上市新機型 246 款，年減 38%，其中 4G 手機 197 款、5G 手機 1 款。

品牌結構方面，6 月份，中國本土品牌手機出貨量 3268 萬支，年減 4.1%，占同期手機出貨比重 95.2%。1～6 月，中國本土品牌手機出貨量 1.72 億支，年減 1.8%，占同期手機出貨比重 92.7%。

此外，根據中國國金證券資料顯示，6 月份華為手機銷售比前一個月大幅上漲，占新增數量約 35%，華為在中國市場領先優勢正在擴大中，也似乎是反應美國「封鎖華為」後激發出的愛國心；而 OPPO、vivo 和小米銷售量也呈現上漲，反觀蘋果則是銷售量明顯下滑。

資料來源: 中國國金證券

中國國金證券指出，華為的旗艦機種（P 系列和 Mate 系列）市占率不斷提升，持續分食蘋果高階機種市場，今年 6 月份 P 系列的銷售量占華為出貨比重已達到 29%，Mate 系列則占 8%，與去年同期相比大幅提升。

蘋果方面即使今年以來 iPhone 進行三波降價，在降價策略的刺激下，3 月份 iPhone 的銷售量一度出現明顯提振。但隨著目標消費族群的滲透率提升，導致降價策略帶動的邊際效應下滑，iPhone 手機的銷售量再現頹勢，其中新機型成長平平，定位為入門款的 iPhone XR 銷售數量則優於 5 月份。