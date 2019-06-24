家樂福拋售中國80%股份 蘇寧以48億人民幣收購

歐洲最大零售產業龍頭家樂福週日 (23 日) 宣布，同意以 48 億人民幣 (約 699 美元)，將公司近 80% 中國業務賣給當地連鎖企業蘇寧易購集團，以重整家樂福在中國業務，估計產值將達 14 億歐元，淨銷售額預測將達 36 億歐元 (約 285 易人民幣)。

消息一出，蘇寧易購集團週一股價一度上漲 6.5%，市場認為蘇寧易購已低於預期的價錢收購家樂福 80% 股權。

蘇寧易購股價 (圖片: AFP)

蘇寧易購集團，總部位於南京，前身為蘇寧電器連鎖網路，擁有 1705 家連鎖店，80 多個物流配送中心，為中國大規模民企前三，入選《富比士》全球 2000 大企業中國零售企業第一，目前擁有多達 8881 間分店，遍佈全中國 700 多個城市。

先前就曾傳出家樂福有意退出中國市場，由於受到日益興盛的中國網路購物影響，加上消費者偏好阿里巴巴等在地電商，家樂福在當地的零售業表現未見起色，公司決定重整中國業務，出售股權。

家樂福於 1995 年進入中國市場，擁有多達 210 家量販店和超市，遍及 22 個省份與 51 個大型城市。

分析得出，現下蘇寧易購物流，將可與家樂福門市作結合，建立完善的物流配送網路，提高送貨到家的效率，節省成本。

有愈來愈多歐洲和美國零售業正透過與中國當地企業合作，進一步增加他們在中國業務的競爭力。擁有 400 多家連鎖店網路的沃爾瑪 (Walmart)，就與京東物流合作送貨。

不過家樂福仍保留 20% 股權，證明中國仍是全球零售業者的主要市場，家樂福發言人表示，持有這些股份能使公司在創新的零售市場中立足。