破天荒！中義財長聯合聲明：強化雙邊財經關係

中國財政部長劉昆參加義大利舉辦的中義金融論壇，而在與義大利財政部長特里亞對話後，今（11）中國財政部公布史上第一次的中義財長聯合聲明。內容指出雙方重申致力於深化和擴大中義間經濟及財金關係，強化彼此間總體政策的相互配合，並就共同關注的經濟和金融議題深化溝通與合作。

圖: 中國財政部

中義雙方同意加強在金融市場合作，包含推動金融市場雙向准入，歡迎雙方符合條件的金融機構在對方市場拓展業務。同時，彼此也歡迎對方金融機構在現有或待實施的監管體制下，進入各自證券、保險、財富管理、信託管理及期貨市場等。

義大利財長樂見中國承諾開放金融市場，並實施相關措施，包括將合資證券、期貨和壽險公司外資持股比重放寬至 51%，並於 2020 年取消持股比例上限。

同時，中國歡迎義大利參與中國金融市場開放的歷程，並鼓勵義大利符合條件的金融機構到中國發行首檔熊貓債。

此外，中義雙方重申共同維護自由貿易和多邊主義，推動改善全球經濟治理，積極落實共建「一帶一路」合作諒解備忘錄，透過融資合作支持「一帶一路」和第三方市場的項目建設。而雙方將探索「一帶一路」倡議與歐盟「歐亞互聯互通戰略」相銜接，並尋求深化務實項目合作的相關機會。

而義大利國有銀行 Cassa Depositi e Prestiti(CDP) 將在未來幾日內發售第一批熊貓債券。而在計劃發行的約 6.5 億歐元的熊貓債券中，已有約 1 億歐元債券得到市場投資意願。