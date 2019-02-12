蘇寧買下萬達全部百貨門市 「網路+門市+百貨」新零售模式現形

今 (12) 日，蘇寧易購董事長張近東宣布，蘇寧易購正式收購萬達百貨旗下 37 家百貨門市，建構出網路、門市、百貨的新零售業務型態，為消費者提供更豐富的數位化、場景化購物體驗。

根據萬達公開的資料顯示，萬達百貨在中國的 37 家門市大都位於一、二線城市的 CBD，或市中心區域，會員數量超 400 萬人。近兩年，萬達百貨銷售規模穩定成長，淨利水準持續提升。

由於在網路銷售遲遲受制於阿里巴巴的天貓，及京東兩大競爭對手。因此蘇寧改變戰略，致力於建構全場景智慧零售生態系統，實現從網路到實體，從城市到鄉鎮的廣泛布局。所以收購萬達百貨門市，是蘇寧 2019 年布建全場景零售體系的重要一步棋。

圖: 國泰君安，中國電商市占分布。

因蘇寧擁有強大的大數據、AI 等技術，所以蘇寧規劃利用這些優勢，對百貨產業的進行數位化改造，突破傳統百貨概念，從數位化和客戶體驗兩方面改造供應鏈，打造全新的百貨競爭面向，進一步提升服務品質。

而在蘇寧改變戰略往實體店面發展後，成效已漸漸顯露出來，2018 年實體店面部份重回兩位數成長時代，中國國泰君安推估 Q1～Q3 實體店面營收年增分別為 16.6%、15.6%、15.4%。

圖: 國泰君安。

蘇寧和萬達的合作也早見端倪。2017 年 12 月，在蘇寧智慧零售大開發戰略會上，萬達董事長王健林就曾透露，萬達和蘇寧將有資本上的合作。

去年 1 月份，蘇寧雲商發布公告表示，擬計劃出資人民幣 95 億元收購萬達商業股東持有的約 3.9 億股份。

此外，騰訊也聯合蘇寧、京東、融創與萬達在北京簽訂戰略投資協議，計劃投資約人民幣 340 億元，收購萬達商業香港 H 股下市時所引進的戰略投資人約 14% 股份。