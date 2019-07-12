嘉泥攜洲際酒店集團強強聯手 拓日本觀光市場

嘉泥 (1103-TW) 今 (11) 日公告，子公司嘉新琉球擬與洲際酒店集團 (IHG) 之 IHG JAPAN (MANAGEMENT) LLC，簽訂日本沖繩豐崎飯店之飯店管理契約書，目標透過強強聯手的綜效，拓展日本飯店市場。

據了解，豐崎飯店是嘉新在沖繩的第 2 個飯店開發案，位於豐崎海灘旁，規模達 3.69 萬平方公尺，擬開發為五星級休閒觀光飯店及 Villa，目標 2023 年完工。

嘉泥指出，考量「InterContinental」為國際公認的五星級品牌，且 IHG 在經驗、可提供之資源及品牌價值上，導入國際飯店品牌管理可帶來效益，故將與 IHG JAPAN (MANAGEMENT) LLC 簽訂 20 年期之飯店管理契約。

而嘉泥現階段最大的飯店開發案，位在沖繩國際通的 Hotel Collective 進展順利，主體建築工程基本完成，室內裝修也完成近 6 成，公司透露，年底當能如期完工試營運。

嘉泥表示，近年來沖繩觀光業發展興盛，去年旅遊人數逼近千萬，連創 6 年新高，觀光動能強勁，加上今年將啟用那霸機場國內線、國際線連結航廈和宮古下地島機場，那霸機場第 2 跑道、郵輪碼頭等在建設中，預估都將為沖繩帶來更多觀光人潮。