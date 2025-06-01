傳評估至阿聯設廠 台積電：專注現有擴廠計畫
鉅亨網記者魏志豪 台北
外媒報導，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 正評估前往阿拉伯聯合大公國設建設先進晶圓廠，不過，美國白宮態度將是關鍵。對此，台積電今日回應，不評論市場傳聞，公司仍專注在現有的海外擴廠計劃。
外媒指出，台積電近期多次與美國中東特使史蒂文 · 威特科夫 (Steve Witkoff)，以及由阿拉伯聯合大公國總統兄弟監督的 AI 技術投資基金管理公司 MGX 官員會面，目前討論版本為設置 6 座晶圓廠。
事實上，台積電去年 9 月就曾傳出評估在阿拉伯聯合大公國設廠，但台積電表示目前沒有新的海外投資具體計畫，時隔 9 個月再度傳出相關訊息。
台積電預計今年在台灣與海外共建置 9 座廠區，包含 8 座晶圓廠以及 1 座先進封裝廠，其中，台灣共有 6 座晶圓廠與 1 座先進封裝廠，海外則有 2 座。
台積電亞利桑那州首座晶圓廠去年第四季已量產，第二座廠預計 2028 年量產；熊本一廠同樣去年底量產，熊本二廠預計 2027 年底前投產。
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