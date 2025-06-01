傳評估至阿聯設廠 台積電：專注現有擴廠計畫

外媒指出，台積電近期多次與美國中東特使史蒂文 · 威特科夫 (Steve Witkoff)，以及由阿拉伯聯合大公國總統兄弟監督的 AI 技術投資基金管理公司 MGX 官員會面，目前討論版本為設置 6 座晶圓廠。

‌



事實上，台積電去年 9 月就曾傳出評估在阿拉伯聯合大公國設廠，但台積電表示目前沒有新的海外投資具體計畫，時隔 9 個月再度傳出相關訊息。