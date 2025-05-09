關稅不影響！雄獅看出國趨勢明確 下半年市場需求「穩中透旺」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-09 09:20

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旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 第一季繳出亮眼成績，稅後純益 4.26 億元，年增 31.08%，本業獲利創單高紀錄，每股純益 (EPS) 衝上 4.57 元，儘管關稅議題使經濟前景具高度不確定性，雄獅認為，旅遊需求趨勢明確，下半年營收動能正向，市場氣氛「穩中透旺」。

雄獅第一季受惠春節連假長達 9 天、寒假、228 連假和清明假期出遊需求熱，接著迎來日本大阪世博開幕、立山黑部雪牆開山、神戶航線開航，以及熱播韓劇所帶動的話題效應，加上東北亞櫻花季、歐洲鬱金香花季等季節旅遊高峰，均明顯帶動訂單增長。

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另一方面，長程國際航線運能持續恢復，也助攻旅遊市場全面升溫。

展望後市，雄獅認為，航空公司加強拓展美國線，機位供給明顯回升，北美產品具價格競爭優勢，將對北美市場加強產品設計；而對於歐洲航線也靈活調整策略，除了經典旅遊路線外，今年更深入發掘北歐、巴爾幹半島、西班牙朝聖之路和義大利多洛米堤等分眾旅遊路線。