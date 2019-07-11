藏富海外避稅行不通了！台灣明年9月執行CRS

想要藏富海外避稅的有錢人要當心了！經濟合作暨發展組織 (OECD) 發布共同申報準則 (CRS) 後，目前共有 108 個國家開始實施，目前共有 90 國進行資訊交換，財政部次長吳自心表示，台灣預計明年 9 月與日本、澳洲進行資訊交換。

吳自心今 (11) 日出席 KPMG 舉辦的「公司租稅新境界」論壇，他在致詞時表示，截至去年底止，包括日本、中國、新加坡、香港、印尼與馬來西亞等 90 個國家或地區已經加入並實施 CRS。

吳自心表示，全球反避稅政策已成趨勢，2017 年 12 月起，歐盟陸續公布及更新稅務不合作國家名單，對於稅務資訊不透明或經認定為有害租稅競爭的國家，準備祭出防禦性手段。

今年 6 月歐盟更新觀察名單，包括巴哈馬、百慕達、BVI 及開曼群島也承諾在今年底前完成集合投資工具經濟實質相關法制修正。



根據統計，目前已有 4700 萬個帳戶完成資訊交換，帳戶價值約 4.9 兆歐元 (約新台幣 173 兆元)；也因實施自願性稅務遵從機制讓各國政府稅收增加，截至今年實施國家中合計稅收、利息與罰鍰金額，共達 950 億歐元（約新台幣 3.3 兆）。

吳自心表示，我國即將在明年 9 月與日本、澳洲完成 CRS 資訊交換，由於國際反避稅已是不可逆的趨勢，就連俗稱的免稅天堂的開曼群島、英屬維京群島 (BVI) 也陸續制定經濟實質法案，OECD 也將在 2022 年檢視實施法規，台商應盡快依照實質調整架構，降低租稅風險。