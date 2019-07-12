經部再通過緯穎、儒鴻等5家台商回流 總投資金額破4440億元

台商回台投資再一波！經濟部投資台灣事務所今（11）日核准岳豐科技 (6220-TW)、和勤精機 (1586-TW)、緯穎科技 (6669-TW)、儒鴻企業 (1476-TW)、不具名面板關鍵材料製造商共 5 家台商回台投資，總金額超過 95 億元，截至目前已累計 89 家廠商通過審查，總投資金額超過 4441 億元。

岳豐科技綜橫 3C 電源與網路線材領域 30 多年，生產的各類專業線材是通訊、傳輸、電腦主機及週邊設備的基礎零組件，一向以台灣總公司為研發主軸，無錫、東莞為生產基地，美國為主要市場，占銷售總額 80% 以上，客戶囊括美國知名實體零售業者如 Lowe's、COSTCO 等。

岳豐表示，必須配合美國客戶需求調整產線，將中國廠大部分訂單移回台灣生產，投資 9 億元將現有營運總部暨研發中心，搬遷至桃園高鐵特區新大樓，原廠建置新廠擴充產能，同時導入智慧化製程，將新增 34 個就業機會。

和勤精機作為大中華第一大精密沖壓廠，也是 Volkswagen、Getrag、Danfoss、Tesla 等各龍頭大廠主要供應商，因貿易戰而將汽車零組件與硬碟機零件產線階段性移回台灣生產，斥資超過 15 億元、招募 188 位專業人才，在中科二林廠增設自動化廠房與智能產線設備，建置一條龍式生產作業，並且擴大布局高附加價值的新能源及電動車相關產業，化危機為轉機。

緯穎科技專攻大型雲端資料中心硬體及解決方案，握有全球 4 大雲端服務巨頭其中 3 家訂單。在美中貿易戰後加速全球製造布局，考量客戶長期需求及分散風險，決定在南科台南園區打造第一座自有生產與創新研發基地，與當地產學研機構能量密切鏈結。

除了架設雲端伺服器主板半品產線外，並配合公司研發計劃設置智慧化研發實驗室、全球產品失效分析實驗室、亞太區售後服務及維修中心等，將投資超過 15 億元、釋出 410 個職缺。

紡織業股王儒鴻雖然是傳統產業，卻擁有超過百名研發人員而自詡為「科技紡織」公司，創造出彈性針織布料與機能性成衣等高技術、高附加價值產品，每年仍持續投入近 10 億元（約占營業額 3-5%) 經費研發新品。

在美中貿易戰影響下，儒鴻選擇根留台灣，於苗栗溪洲廠投資 10.2 億元新建數位印花廠生產高附加價值印花布料，並且擴大招募 60 位技術性人才。這項數位印花先進技術，不但可提高布料染整競爭力，並且結合儒鴻原有垂直整合優勢，進而提高臺灣在紡織價值鏈的關鍵地位。

某不具名上市面板關鍵材料製造商，則考量貿易紛爭短時間難以平息，必須提早布局、降低風險，決定擴大台灣投資，設置面板上游材料製造廠、電池材料產線，導入光學檢測系統與建置自動化倉儲，並在現有廠區擴充產能、增設自動化設備、升級感測器等，以持續進行結構優化轉型，朝向高附加價值領域發展，總計投資數十億元、帶來數百個本國就業機會，將可強化面板整體供應鏈。