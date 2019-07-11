【華冠投顧】Fed暗示降息，台股受激勵回補空方缺口!

台股受 Fed 暗示 7 月底降息激勵，指數續漲 44 點，漲幅 0.41%，收 10843 點，成交量 1303 億元，價漲量增格局。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾國會聽證時暗示 7 月底降息，美股大漲，美股道瓊指數，NASDAQ 指數創收盤新高，台股受激勵開盤後，由電子股龍頭台積電 (2330) 及大立光 (3008) 領軍上漲，台積電漲 3 元，收 250 元，大立光漲 150 元，收 4305 元，今日指數漲的點數，可以說都是他們貢獻的，他們兩漲，台股可能就無法收紅了。

不過對於 FED 降息論，提醒大家要小心，過去降息是經濟不好才降息，而這一次降息是經濟沒有不好，而是為防止他不好而降息，此項被市場解讀為利多消息，但是我們看法是短多長空，(過去 2 次降息結果，2000 年網路泡沫，標普指數 1530 跌到 768，跌幅 50%，2007 年 次貸危機，標普指數 1576 跌到 666，跌幅 58%)

台股今日回補 7/3 空方跳空缺口，之前說過: 缺口若沒回補不會好，既已回補，基本上有機會續攻挑戰 10914 高點。但族群續航力有待考驗，昨強今弱，像昨日盤面很強勢的比特幣概念股，撼訊 (6150)，映泰(2399)，麗臺(2465) 昨股價漲停，今續下跌 2.74%，4.72%，5.88%。其他波若威 (3163)，利勤(4426)，晶彩科(3535)，宣德(5457)，世芯 KY(3661)，雷虎(8033) 等弱勢表現，另外大立光與玉晶光 (3406) 創高後下殺，股票沒續航，今日台股雖已回補缺口，而我們沒出手的原因，再持續觀察，不急，隨時做好準備出手即可!

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