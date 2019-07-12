

◆盤勢分析

1. 美國公布 6 月消費者物價指數 (CPI) 上升幅度高於預期。核心 CPI 創一年半以來，最大升幅。鮑爾週四在美國參院再度進行聽證會，重申了「貿易緊張帶來的不確定性，及對全球經濟的擔憂，持續對美國經濟展望，構成壓力。」，根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，市場預期 7 月降息的機率為 100%。週四美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.08 至 0.85％，美股四大指數短期偏多。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於反彈延續。

(2)均線：支撐為季線 (約在 10,690 點) 至 06/26 低點 10,645 點，壓力為 07/01 高點 10,914 點至 11,000 點。

(3) 技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值在 50 附近，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 138 點附近，壓力為 143 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括 PA、矽晶圓、太陽能、網通、IC 設計、生技等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並挑戰反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、高殖利率、越概、生技、內需、運動風、金融、運輸、車用等。

5. 股王 3008 大立光昨（11）日公布第 2 季財報，單季營收、營業淨利、毛利率、稅後純益及每股純益等五項關鍵數字都創歷年同期新高，尤其毛利率衝上 69.6%，季增 5.43 個百分點，最令法人驚豔，每股純益 48.84 元，優於市場預期。

6.PCB 暨 IC 載板大廠欣興（3037）昨（11）日宣布，追加今年度資本支出 9.73 億元，預計今年總資本支出由原訂 82.96 億元提高至約 92.7 億元，增幅逾 11.7%。外傳欣興此次增加投資，主要為非蘋應用擴充 ABF 載板產能所需。

7. 群創（3481）大股東之一奇美實業 6 月以來一連在集中市場拋售近 19.6 萬張群創股票，處分金額共 14.35 億元，處分損失則高達 32.35 億元。奇美實業在 2012 年淡出群創經營之後，2013 年起陸續出脫群創持股，之後持股比例大致維持在大約 5.74％，此次處分群創持股之後，持股剩下 3.11％。

