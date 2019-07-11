台股盤中─電子人氣旺交投占比一度達7成 支撐10800點關卡

台股昨 (10) 日上漲近百點後，今 (11) 日隨亞股續強，指數早盤一度跌破 10800 點後，隨即見買盤接力進場，緩步震盪墊高，盤中漲逾 40 點，預估成交值放大至近 1400 億元，儘管外資加碼意願不強，加權指數漲幅落後其他亞股，但盤面上仍可見中小型電子股輪漲，電子占總成交比重一度達 70%，顯然，內資對短線行情態度仍偏多積極。

從細族群來看，美國商務部表態對華為有條件解禁，加上蘋果新機開始拉貨，推升砷化鎵出貨需求，宏捷科漲逾 7%，穩懋和環宇 - KY 盤中漲超過 3%，全新漲近 2%。

軟板族群中有律勝補漲，攻上漲停，毅嘉漲逾 8.5%，臻鼎 - KY 漲近 2.5%，台郡和嘉聯益也有逾 1.5% 漲勢。在華為獲美國鬆綁之際，PCB 廠欣興和南電同樣建買盤進場，盤中股價均漲逾 2%。

光學鏡頭廠在大立光漲 3% 帶動下，今國光也漲近 4%，佳凌、聯一光和玉晶光漲幅均逾 1%，先進光和亞光則穩在盤上。

不過，由於市場不確定性因素仍多，籌碼交投進出相當快，昨日強勢的映泰、麗臺，跌幅均在 4% 上下。

權值股方面，不少權值股走揚為大盤提供支撐力道，日月光投控漲近 4%，友達漲逾 2%，台積電、研華、永豐金、開發金、玉山金、國巨、台達電和南亞科等均漲逾 1%。而聯發科、鴻海、統一、寶成、華南金和台塑化等均穩在盤上。

權值股中僅亞泥跌逾 2%、台灣高鐵、台泥、可成、台灣大、和泰車等跌 1% 之上相對弱勢。

法人指出，指數重回短期均線之上，而由於美國商務部宣布有條件解除華為禁令，且免除 110 項陸商品關稅為期 1 年，有利近期電子股處旺季的拉貨行情，不過，外資在期現貨市場作多意願均不強，預料盤面仍將維持震盪整理。

元大投顧進一步說明，在 6 月營收公布後，審視其基本面的表現來看，系統整合中的個股可多加留意，而東京奧運概念股、內需產業等也有個股表現，操作上還是選股不選市。