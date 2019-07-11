【日盛投顧】5日線不破 有機會挑戰反彈高點

◆盤勢分析

1. 週四台股開高震盪，大盤自 11,097 點修正至 10,227 點，回檔 870 點，自 10,227 點反彈起算，前波回檔 870 點的反彈係數 0.5、0.618、0.8 所計算的滿足點分別為 10,662、10,765 及 10,923 點，07/01 高點 10,914 點已逼近反彈係數 0.8 的位置。最高點 10,856 點未創反彈高，最低點 10,799 點守穩 10 日線（10,789 點）、5 日線（10,776 點）、月線（10,740 點）、季線（10,691 點）、半年線（10,484 點）及年線（10,397 點），終場指數上漲點，漲幅 0.42%，收在 10,843.42 點，成交金額為 1305.18 億元，大於 5 日均量（1,024 億元）及 20 日均量（1,087 億元）。三大法人合計買超 52.43 億元：外資買超 47.94 億元、投信買超 6.74 億元、自營商賣超 2.25 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於反彈延續。

（2）、均線：支撐為季線 (約在 10,690 點) 至 06/26 低點 10,645 點，壓力為 07/01 高點 10,914 點至 11,000 點。

（3）、技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值（51）在 50 附近，短線偏多整理。

3. 櫃買指數漲幅 0.32%，收在 140.65 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 138 點附近，壓力為 143 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值（89）位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括 PA、矽晶圓、太陽能、網通、IC 設計、生技等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、高殖利率、越概、生技、內需、運動風、金融、運輸、車用等。

半導體、5G、PCB、蘋概、運動風、金融為短線盤面主流

1. 半導體：3707 漢磊受惠類比 IC 進入旺季，3711 日月光投控受惠美國對華為部分零組件適度解禁，IC 設計為半導體的指標次族群，領航股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、8016 矽創、6462 神盾、6533 晶心科、6415 矽力 - KY、3035 智原、5269 祥碩、8081 致新等，任天堂有望進軍大陸市場，供應鏈 3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等將有機會迎來成長動力，2344 華邦電、2408 南亞科、2337 旺宏將因記憶體供給控制而回溫。

2.5G：世界各國拚 5G 商轉，可注意通訊 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、2345 智邦及光通訊的 4977 眾達 - KY、3081 聯亞、6426 統新等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等長線仍可關注，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠，安控有機會因中美貿易轉單，3454 晶睿、3356 奇偶等有機會受惠。

3.PCB：ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠， 2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用，6552 易華電受惠 COF 需求成長。

4. 蘋概：APPLE 產品進入備貨期，相關供應鏈 4958 臻鼎 - KY、3008 大立光週四走強。

5. 運動風：2020 東京奧運有機會帶動運動風潮，可留意如健身器材 1515 力山、1736 喬山、製鞋 9910 豐泰、9904 寶成、9802 鈺齊 - KY、9938 百和、紡織成衣 1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興、休閒車 5288 豐祥 - KY、電動自行車 9921 巨大、9914 美利達、高爾夫球 8924 大田、8928 鉅明、8938 明安、6670 復盛應用等。

6. 金融：相對貿易戰影響程度較低，族群指標包括 2882 國泰金、2881 富邦金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、2884 玉山金、2823 中壽、5871 中租 - KY、9941 裕融等。

7. 生技：生技展將於 07/25 登場，可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 4162 智擎、3176 基亞、1762 中化生、1760 寶齡富錦、1795 美時、4147 中裕、4174 浩鼎、醫材 4107 邦特、4163 鐿鈦、4126 太醫、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、臍帶血 1784 訊聯等。

8. 內需：選股方向可朝運輸 / 汽車的 2633 台灣高鐵、2640 大車隊、2201 裕隆、2207 和泰車、食品 1215 卜蜂、超商 2912 統一超、5903 全家、環保 8341 日友、綠能 3023 信邦、清潔用品 1730 花仙子、營建 2520 冠德、生命事業 5530 龍巖等族群及個股。