台股盤後－台積電、大立光雙王領漲 帶量上漲站穩10800點

受美股上漲激勵，亞股今 (11) 日普遍收紅，台股在權值股台積電與大立光帶頭衝鋒下，指數強勢表現，終場上漲 44.94 點，收 10843.42 點，成交值也放大到 1299.87 億元，順利站穩 10800 點。

今日盤面由權值股領軍，權王台積電昨公布 6 月營收，創今年新高，第 2 季營收達 2409.98 億元，季增逾 10%，優法說預期，今日股價突破 250 元，上漲 1.2%，為今日盤面強勢指標，而股王大立光今日舉行法說會，外界預期下半年表現可期，今日股價也大漲 3%。

權值股方面，欣興、群聯、聯詠漲幅都逾 4%，華邦電、日月光投控、臻鼎 - KY、健鼎也有 3% 漲幅。

類股方面，光電、半導體表現強勁，受惠蘋果新品下半年將上市，背光模組大廠瑞儀直奔漲停，台表科也大漲逾半根停板，另外，面板族群友達、彩晶也漲逾 2%，群創也在盤上。

此外，美國商務部表態將對華為有條件解禁，加上蘋果新機拉貨，砷化鎵出貨動能提升，宏捷科漲近 6%，穩懋、環宇 - KY、全新、IET-KY 等在平盤以上，軟板族群中律勝、毅嘉聯袂攻漲停，臻鼎 - KY 漲逾 3%，台郡和嘉聯益也上漲 1.5%。

相較電子族群強勢，傳產股則較為弱勢，觀光族群柏文跌幅近 5%，晶華、美食 - KY 也在盤下，另外包含水泥類股，台泥、亞泥跌逾 2%，嘉泥、環泥也在盤下。

台塑四寶昨公告上半年自結獲利，受油價走跌、需求放緩影響，四寶上半年合計稅後純益 300.37 億元，年減逾 5 成，盤面上弱勢族群，唯台塑化力守平盤之上，包含台塑、南亞、台化都在盤下。

法人指出，大盤重回短均線之上，加上美國商務部解除華為禁令，有利電子股展開旺季行情，不過多頭延續關鍵還是在外資，若外資買盤保守，指數仍有漲多回檔壓力。