美對陸貨課稅成「新常態」 美國前駐華大使：就算達成協議也一樣

美中重啟貿易談判，加上美國政府宣布，將豁免 110 項中國輸美商品關稅，使外界對貿易協議前景，抱持樂觀期待；但美國前駐華大使 Max Baucus 認為，美國對陸貨徵收關稅，已成新常態，就算雙方達成貿易協議，也不會有所改變。

美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer)、財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)，本週二與中國國務院副總理劉鶴、商務部長鍾山通電話；這是自貿易戰休兵以來，雙方高階官員首度接觸。

美國政府日前宣布，將豁免 110 項中國輸美商品關稅，內容涵蓋多項傳產與電子零組件項目，但電動車大廠特斯拉於中國生產的部分汽車電路，未能取得豁免，因為這些元件在「中國製造 2025」計畫中，具有戰略重要性。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 透露，雙方仍有幾項重要議題待解，能否達成貿易協議，還在未定之天，就像美式足球，「已來到達陣區前 7 碼，卻無法攻進達陣區。」

Max Baucus 在接受 CNBC 採訪時表示，美國另對價值 3000 億美元中國輸美商品加稅的機率不高，因為美國企業正在承受貿易戰造成的影響，但川普政府也不會撤銷先前對中國加徵的關稅，「沒撤銷，但也不繼續增加 (關稅)，這已成為新常態。」

Baucus 強調，美國總統川普為了連任，將致力於大選前，鼓吹中國與美方達成某種協議，藉此拉抬股市，「對川普來說，這是政治，而非政策。」

Baucus 說，若美中達成貿易協議，當中所涉及的，可能是華為禁令的些許鬆綁、中國購買更多美國農產品，或美國購買更多中國商品，但關稅方面不會有所改變。