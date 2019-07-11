飛機補貼爭端鬧大了 德將與美面對面協商

近年來歐盟和美國持續針對波音 (BA-US) 和空中巴士的非法補貼而鬥爭，雙方都曾被世界貿易組織 (WTO) 抓獲支付數十億美元補貼，以分別協助兩家公司在全球飛航市場中取得優勢。

先前美國貿易代表署曾在本月初公佈對歐盟 40 億美元的關稅清單，眼看兩方衝突愈烈，雙方也將在近日進行協商，以解決補貼爭議。

據外電報導，德國經濟部長 Peter Altmaier 已經與美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 進行協商，他表示與梅努欽進行了「富有成效和建設性的」會晤，雙方就如何減少全球緊張局勢、緩解貿易糾紛以及維持就業機會進行了討論。

Altmaier 表示也將於當地時間週四會見美國貿易代表萊席爾 (Robert Lighthizer) 以解決飛機補帖爭端。

Altmaier 表示，只要美方願意撤銷對於波音的補貼，歐盟也會願意取消所有政府對空中巴士的補貼。「雙方將不再向提供任何補貼。然後只是單純市場競爭，而不是別的。」Altmaier 說道。

此外，針對美國對歐盟的關稅加徵，Altmaier 認為，避免這些關稅才是真正符合雙方利益的結果。

「我們正在進行深入討論。對我們來說，儘管存在分歧，美國人仍然是夥伴和朋友。」Altmaier 說道。

歐盟在上週表示，仍然願意通過談判解決補貼爭端。「只要這些爭議沒有先決條件，並且旨在取得公平的結果。」

Altmaier 表示，由於歐盟委員會主席 Jean-Claude Juncker 和美國總統川普同意重啟談判，歐洲和美國之間的貿易緊張局勢在過去一年中並未飆升，他樂觀認為可以通過逐一解決兩方之間的眾多分爭來避免雙方的衝突升級。