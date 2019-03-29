WTO最終裁決 美國需停止對波音的非法補貼

世界貿易組織 (WTO) 在週四 (28 日) 表示，美國必須撤銷給予波音公司 (BA-US) 的非法補貼。這個長達 15 年的大西洋兩岸貿易爭端，似乎正朝向針鋒相對的方向發展。

歐盟表示，WTO 的裁決證明了美國對波音的非法補貼。歐洲貿易專員 Cecilia Malmstrom 在一份聲明中表示:「WTO 上訴機構已裁決了這個案件，證實了我們的觀點，亦即儘管違反 WTO 規定，美國仍在繼續給予波音補貼。」

不過美國卻表明，只有一項措施被發現違反了規定。美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 稱這項裁決是美國的勝利，因為世界貿易組織只發現了一項違規，就是華盛頓州提供每年價值約 1 億美元的稅收減免。

「這份裁決報告證實了 WTO 於此議題的結論，就是美國提供的補貼，遠遠比不上歐盟對空中巴士提供的大規模補貼。」萊特海澤在一份聲明中表示。

自 2004 年以來，兩家飛機巨頭波音公司和空中巴士公司就非法補貼問題互相指控，雙方都被曾被抓獲數十億美元的補貼，以在全球飛航市場中取得優勢。週四的上訴裁決證實，美國並沒有在被要求時停止所有補貼，與先前歐盟的調查結果相呼應。

波音則表示將支持這一決定。波音公司在一份聲明中說道：「我們相信，我們的案例將促使空中巴士公司和歐盟更能去遵守 WTO 的實質性裁決。」

專業人士預期，如果沒有貿易戰，相關的案件將會逐漸消減或得到解決，但在目前全球貿易緊張局勢下，相互報復的景況將比以往更受關注。