川普稱歐盟補貼造成110億美元損失 空巴：這金額被誇大了

川普政府宣稱，歐盟對空中巴士的補貼，估計每年對美國貿易，造成規模約 110 億美元的傷害；對此，空巴發言人回應，「這個金額被誇大了」。

台北時間週二 (9 日) 下午 5 點 44 分，Investing.com 報價顯示，空中巴士股價下跌 1.14%，至 119.36 歐元。

空中巴士股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

根據路透社報導，空巴發言人 Rainer Ohler 指出，美國此舉，引發了不必要的貿易緊張情勢，若想解決該爭端，唯一合理的方案，就是和解。

Ohler 說，美方宣稱歐盟補貼空巴，對其貿易造成每年約 110 億美元的傷害，「這個金額被誇大了，此事應由世界貿易組織 (WTO) 來裁定，而非美國。」

美國貿易代表署 (USTR) 日前表示，歐盟對空巴的補貼，估計每年對美國貿易，造成規模約 110 億美元的傷害；USTR 並提出 1 份「初步清單」，打算對列入其中的歐盟進口商品，加徵關稅。

名列其中的商品，包括乳製品、葡萄酒、滑雪衣、摩托車，以及大型商用飛機和零組件等。

USTR 強調，他們根據 1974 年貿易法的 301 條款，自 4 月 8 日起，啟動相關程序，對列入清單的歐盟產品是否適合加徵關稅，進行評估，直到歐盟取消補貼為止。

USTR 稱，「初步清單」將交由 WTO 爭端仲裁機構評估，預計會在夏季，提出「正式清單」。